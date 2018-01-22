Турки объявили о зачистке сирийского Африна

В Анкаре заявляют, что на этом они могут не остановиться

Турецкая сторона не давала ни России, ни другим странам никаких обещаний о том, что операция "Оливковая ветвь" против террористов ограничится лишь сирийским районом Африн. Об этом в понедельник, 22 января, заявил вице-премьер республики Бекир Боздаг, сообщает телеканал Haberturk.

"Мы не давали России или какой-либо другой стране каких- то обещаний или гарантий", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Анкара "еще до начала операции предупреждала о начале военных действий", целью которых "является очистка района Африн от террористов", угрожающих как Турции, так и Сирии, и превращение данного региона в безопасную зону.

"Если Турция захочет начать операцию в другом месте, это будет другая тема и другой разговор. Пока речь идет о районе Африна, и мы всех информировали", - отметил Боздаг.

Он добавил, что операция идет успешно, в плановом режиме и назвал очень важным для Анкары ее поддержку международным сообществом.

Премьер заявил о готовности турецкой стороны начать сотрудничать с американцами в Сирии при условии, что Вашингтон перестанет поставлять оружие сирийским курдам из отрядов "Сил народной самообороны" .

"Сотрудничество возможно, если США прекратят поддерживать СНС и вернут все переданное им ранее вооружение", - подчеркнул Бодзаг.

Между тем свою озабоченность силовой операцией турков на северо-западе САР выразили в Брюсселе. С соответствующим заявлением выступила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, пишет РИА "Новости".

"Я крайне обеспокоена, мы обсуждали этот вопрос с министрами в начале встречи. Я обсужу это с нашими турецкими партнерами: министр (Турции по делам ЕС Омер) Челик посетит Брюссель в ближайшие дни, я попытаюсь организовать встречу с ним", - сказала дипломат.

По ее словам, она обеспокоена гуманитарной ситуацией. Могерини отметила необходимость "обеспечить, чтобы любые военные действия были сконцентрированы на борьбе" с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ.

Еще в Евросоюзе опасаются, что участие в сирийском конфликте "других игроков", "может серьезно подорвать возобновление переговоров в Женеве".

Турецкая армия начала в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" в субботу, 20 января. Дамаск действия Анкары на территории САР осудил и назвал агрессией.

Россия, успевшая до активных действий турков передислоцировать из Африн оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военную полицию, призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Арабской Республики.

Как заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырыма, операция "Оливковая ветвь" пройдет в четыре этапа, а конечным итогом станет создание 30-километровой зоны безопасности на границе.

В районе Африн, по данным ТАСС, проживают около 1,5 млн сирийских курдов.