Жители Соединенного Королевства ответили своему генералу на его слова о "враждебности" России

На статьи в The Telegraph, Daily Mail и Guardian, цитирующие главу Генштаба Вооруженных сил страны Николаса Картера, отозвались читатели этих газет.

Один из них - под ником Smileycat - сказал, что никогда не сможет ненавидеть Россию, и призвал "остановить смешное паникерство". Многие британцы были бы рады, если бы их страну возглавил Путин, который "не позволил бы ей стать подстилкой Европы", добавил он.

По теме Британцы пасуют перед армией России

Назвавшийся bigbadbob сказал, что "россияне положительно настроены по отношению к Британии и благодарны за помощь во Второй мировой войне". И призвал "не верить этой ерунде".

"Россия не враг Великобритании. И ей нет никакого смысла начинать войну", - отметили другие. А подписавшийся real1 заявил: "Начинаю думать, что Путин - единственный человек, который в состоянии быть лидером своей страны".

Его поддержал Tondor. Он сам голосовал бы "за такого, как Путин, чтобы тот избрался в парламент вместо мусора, который там сейчас". По его словам, кто-то пытается развязать новую холодную войну, "чтобы прикрыть неудачи".

А некоторые связали заявление генерала Картера с желанием увеличить военный бюджет. Proudaussie напомнил, что раньше "британские генералы столько не ныли по поводу России". А нынче "они выбивают бюджетные деньги и пытаются оправдать это, пугая население", пояснил он.

При этом есть и те, кто считает нашу страну угрозой и призывают бороться с ней. Packet of Crisps предупредил, что у Путина "планы на Европу".

BandarA пошел дальше - предложил "развязать гражданские войны в России, Иране, Китае и других коммунистических странах". Чтобы "они попадали как домино".

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил страны Николас Картер заявил, что Россия может начать "враждебные действия" быстрым и неожиданным способом. Возможная агрессия Москвы, по его словам, может быть направлена против безопасности в Европе и на подрыв доверия к НАТО.