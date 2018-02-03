Киевские власти не отступаются от идеи лишить Россию права вето в Совете Безопасности

Делегация Украины в ООН требует реформировать Совет Безопасности и первым делом изменить процедуру применения права вето. Такое предложение прозвучало на межправительственных переговорах относительно реформирования всемирной организации.

Члены украинской делегации утверждают, что в последние два года, когда их страна была членом Совбеза, они стали свидетелем институционных недостатков в работе органа ООН, в числе которых названы многочисленные случаи злоупотребления правом вето, безрезультатные заявления и предложения, а также переговоры ради переговоров.

"При подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация, или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании", - говорится в заявлении украинской делегации, которое цитирует агентство "Укринформ".

Правом вето, дающим возможность блокировать любую резолюцию, обладают все постоянные члены Совбеза ООН: Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В Киеве ранее неоднократно призывали лишить этого права Россию, особенно любит высказываться на эту тему министр иностранных дел Павел Климкин.

Необходимость реформирования ООН давно назрела, это признают практически все. Президент США Дональд Трамп, например, в качестве одного из основных направлений реформы называет изменение принципов финансирования организации.

