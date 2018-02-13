Ложь о Путине стоила голландскому министру работы
Буквально накануне своего заявленного визита в Москву, которое должно было состояться 14 февраля, с поста министра иностранных дел Нидерландов ушел в отставку Халбе Зейлстра. Об этом сообщает
De Telegraaf.
"Нидерланды заслуживают министра, который не вызывает какие-либо сомнения", – заявил он сегодня со слезами на глазах и дрожью в голосе в ходе выступления перед палатой представителей и отметил ненужность никаких дискуссий на сей счет. "Я бы хотел, чтобы моя служба был иной", – добавил Зейлстра.
По его словам, он подает в отставку "с сожалением в сердце".
В понедельник Зейлстра признался, что соврал о своей якобы встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году на его даче, где якобы лично слышал, как российский лидер заявил, что рассматривает Белоруссию, Украину и Прибалтику как часть Великой России. Он уточнил, что об этой истории ему поведал другой человек, имя которого не назвал, чтобы не доставить неприятностей ни ему, ни его компании.
Ранее во вторник, 13 февраля, выяснилось, кто же этот загадочный гость Путина, ради которого голландский министр так себя подставил и всю дипломатию Королевства Нидерландов. Им оказался бывший директор компании Shell Йерун ван дер Вир, заявивший, что именно он рассказал Зейлстра историю о встрече с главой РФ. Об этом бизнесмен поведал в письме Volkskrant.
"Исторически Великая Россия больше, чем сегодняшняя Россия", - написал ван дер Вир в послании к изданию. Предприниматель добавил, что министр мог воспринять переданные ему слова Путина как желание влиять на территорию бывшей Великой России, сделав вывод, что существует угроза войны с РФ.
Бизнесмен особо подчеркнул, что не интерпретировал слова Путина "в агрессивном смысле", кроме того, отрицает, что в разговоре речь шла и о Казахстане.
Ближе к вечеру вторника Гаага уведомила Москву об отмене визита Зейлстры в связи с его отставкой. "Нидерландская сторона официально проинформировала об отмене визита главы МИД в Россию", – сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
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