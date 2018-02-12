На Западе раскрыли многолетнюю ложь о России
Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра своим признанием в намеренной лжи по поводу присутствия на даче у российского лидера лишь подтвердил факт о том, что западные политики и журналисты врут о России. Так прокомментировал скандальное откровение голландца председатель Комиссии Совета Федерации по иностранной политике Алексей Пушков.
"Эту ложь повторяли западные СМИ и политики. Теперь признали: вранье. Спустя 12 лет", – написал он в своем Twitter. И отметил, что именно так строится политика на Западе.
По его мнению, ложь о нашей стране как угрозе "нужна, чтобы продать Западу довод в пользу новой холодной войны".
Ранее в понедельник, 12 февраля, в интервью газете Volkskrant министр иностранных дел Голландии Зейлстра заявил, что врал о своем присутствии на встрече с Владимиром Путиным на его даче в 2006 г., где президента РФ спросили, что для него значит "Великая Россия". Голландец процитировал его "ответ": "Это Россия, Белоруссия, Украина и балтийские страны. Ну и неплохо было бы добавить Казахстан".
По признанию Зейлстры, он соврал про то, что был на даче и лично слышал эти слова. Вместе с тем он утверждает, что остальное содержание истории правда. По его словам, он просто передал произошедшее от своего имени, чтобы не подставить другого человека, якобы настоящего свидетеля той встречи. Министр таким образом не хотел, чтобы у него и его компании были неприятности.
Также сегодня признания голландца прокомментировала РБК представитель МИД России Мария Захарова. Ее спросили, повлияют ли откровения Зейлстры на его встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Захарова была кратка: "Ждем нидерландских коллег в Москве".
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