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Тиллерсон три часа уговаривал Эрдогана отказаться от С-400

Рекс Тиллерсон и Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Glen Johnson
Переговоры в Анкаре не принесли США желаемого результата

Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и госсекретаря США Рекса Тиллерсона была очень конструктивной. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в пятницу, 16 февраля.

Переговоры, на которых Чавушоглу также присутствовал, состоялись накануне в Анкаре. Длились они долго – 3 часа 15 минут. Как потом прокомментировал министр, стороны обсуждали шаги, необходимые для нормализации отношений двух стран.

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Тремя днями ранее глава МИД Турции публично заявил, что отношения Анкары и Вашингтона сейчас находятся в такой стадии, что могут "либо восстановиться, либо испортиться окончательно", пишет ТАСС. Видимо, в США подумали и осознали, что ругаться с Турцией может быть чревато.

Действительно, стоило Вашингтону ослабить поддержку турецких властей и конкретно президента Реджепа Эрдогана, как Анкара активизировала связи с Москвой. Проект строительства газопровода "Турецкий поток" уже был хорошей пощечиной Западу, всеми силами пытающемуся заглушить российский экспорт. Но контракт на поставку С-400 стал поистине невыносимым ударом.

Член НАТО – и вдруг поддерживает военную промышленность противника? Это стало причиной не только критики турецких властей по дипломатической линии, но и разбирательства в Конгрессе США. В частности, сенатор Бен Кардин потребовал от Госдепа и Минфина провести расследование на предмет соответствия данного поступка Анкары американскому закону о санкциях.

Но американская администрация предпочла не усугублять конфликт с Турцией, а помириться. Поэтому во время встречи с Эрдоганом Тиллерсон был готов на все. Надо отказаться от поддержки курдов – пожалуйста.

"Помощь США сирийским курдским формированиям, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), будет ограничена", – заявил госсекретарь США на пресс-конференции в Анкаре.

Хочет Турция предпринять какие-то действия, от которых США не в восторге, но которые не вредят напрямую их интересам, – не вопрос. "Мы признаем, что у Турции есть законное право защищать свои границы от угроз", – сказал Тиллерсон.

И даже пресловутая покупка С-400 больше не критикуется открыто. В частности, на вопрос журналистов официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт аккуратно ответила, что в ведомстве не готовы сказать, нарушает ли покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 закон о санкциях в отношении РФ. Хотя и отметила, что Анкаре было бы правильнее закупать системы безопасности, совместимые с вооружениями НАТО, пишет РИА"ФАН".

В том, что тема С-400 заняла большую часть встречи Эрдогана и Тиллерсона, можно не сомневаться. Как и в том, что за три с лишним часа американский дипломат успеха не добился. Поэтому сухо отметил на итоговой пресс-конференции, что на переговорах стороны обсудили последствия приобретения Турцией систем С-400 у России. Подробности на публику решили не выносить.

О контракте РФ и Турции на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетного комплекса С-400 стало известно в конце прошлого года. Как сообщил гендиректор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стороны договорились об авансе в размере 45% от $2,5 млрд, при этом поставка первых комплексов запланирована на 2020 год.

Николай ВИКТОРОВ
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