Габриэль рассказал о пошаговом снятии санкций с России

Глава МИД Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности обозначил начало отмены санкций

Пошаговая отмена антироссийских санкций ЕС начнется в случае реализации идеи о вводе миссии ООН в Донбасс, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", – приводит ТАСС слова министра.

Габриэль заявил также о необходимости улучшения отношений ЕС и России, добавив, что посредником в этом процессе готова стать Германия.

"[Наше] правительство намерено вновь улучшить отношения Евросоюза с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия – наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения", - отметил глава МИД ФРГ.