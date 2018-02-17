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Габриэль рассказал о пошаговом снятии санкций с России

Зигмар Габриэль. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
Глава МИД Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности обозначил начало отмены санкций

Пошаговая отмена антироссийских санкций ЕС начнется в случае реализации идеи о вводе миссии ООН в Донбасс, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", – приводит ТАСС слова министра.

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Габриэль заявил также о необходимости улучшения отношений ЕС и России, добавив, что посредником в этом процессе готова стать Германия.

"[Наше] правительство намерено вновь улучшить отношения Евросоюза с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия – наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения", - отметил глава МИД ФРГ.

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