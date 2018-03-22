Британские футболисты в России боятся отравиться

В делегации англичан будут повара со своими продуктами

Нанести удар ниже пояса России можно путем "союзнической солидарности", заявил шеф канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик. Речь идет не только о бойкоте чемпионата мира по футболу из-за скандала вокруг дела Скрипаля и обвинений, посыпавшихся на Москву. По мнению Дворчика, лишение страны мундиаля гораздо сильнее бы уязвило Путина и россиян в целом.

Об этом чиновник заявил в эфире Radio Zet, говоря о мерах, которые британские союзники намерены предпринять ввиду последних событий.

"Продолжаются интенсивные консультации, на этой неделе точно будет принято решение касательно того, какова будет реакция хотя бы части стран НАТО и ЕС по отношению к России. А я считаю, что мы должны сосредоточиться главным образом на том, чтобы проявить солидарность, потому что Россия на протяжении долгих лет совершает действия, направленные на распад европейской солидарности стран НАТО", – уверен чиновник канцелярии польского кабмина.

Напомним, бывший шпион и его дочь были отравлены 4 марта, их без сознания обнаружили в центре Солсбери. Британия обвинила в случившемся Москву, выслала из Лондона 23 российских дипломата и прекратила международные контакты на высоком уровне. Кремль в ответ промолчал, никак не прокомментировав ультиматум Англии, которая требовала объяснить, как нервно-паралитическое вещество "Новичок" оказалось на территории Королевства.

"Британцы очень правильно считают, что она (Россия) перешла очередные границы. Мы имеем дело с беспрецедентным событием, когда боевой газ был применён на территории одной из стран НАТО, и они ожидают солидарности", – подчеркнул Дворчик, отдельно отметив, что в вопросе безоговорочной уверенности российской виновности в покушении на отца и дочь Польша солидарна с Великобританией. Однако после вопроса о высылке наших дипломатов возникла многозначительная пауза, прерванная словами об экономических санкциях, которые могут последовать, обмолвился чиновник.

По его словам, сейчас пришел черед его родины продемонстрировать России несогласие с нарушением границ, а также сделать реверанс Евросоюзу и НАТО. Самый оптимальный способ это сделать – бойкотировать мундиаль, а еще лучше – лишить его Россию, тем самым поставить страну и ее лидера на место.

"Это одна из идей, здесь должен быть консенсус… Эта идея появилась в разговорах между дипломатами разных стран", – заявил Дворчик.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартует в 11 российских городах в середине июня. Президент Польши Анджей Дуда вместе со своей делегацией не посетит церемонию открытия в знак солидарности с другими странами по делу Скрипаля.

А британское правительство и королевская семья и вовсе проигнорируют мундиаль. К слову, Туманный Альбион больше всех переживает не только за свою сборную, но и за фанатов. Накануне МИД страны обеспокоился их безопасностью.



А дабы избежать отравления футболистов, вместе с командой в Россию прибудут английские повара, которые захватят с собой такие продукты, как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Об этом сообщает The Sun, добавляя, что питаться игроки будут под строжайшим контролем. Все продукты буду тщательно проверяться.

