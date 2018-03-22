Лондон скрывает данные о смерти Глушкова

Москва до сих пор не знает причин произошедшего

Власти Великобритании не отвечают на официальные запросы российской стороны по делу о гибели в Лондоне экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова. Об этом рассказал посол России в Британии Александр Яковенко.

Он утверждает, что о случившемся в Москве узнали не от властей, а из СМИ, которые распространили эту информацию. При этом Кремль в соответствии с Венской конвенцией сделал запрос об обстоятельствах смерти и ходе расследования, однако ответ до сих пор никто не дал.

"Более того, похоже, что британская сторона демонстративно игнорирует наши запросы и продолжает избегать любых контактов с посольством по этому вопросу", – цитирует Яковенко РИА "Новости".

Соратник Березовского Николай Глушков умер 13 марта в Великобритании. Его тело обнаружили в своем доме, где еще в 2010 г. он получил политическое убежище. Среди прочих версий выдвигалось предположение, что предпринимателя задушили собачьим поводком.

Смерть Глушкова Скотланд-Ярд официально рассматривает как убийство. Сообщалось, что полиция не обнаружила связи между этим делом и отравлением в Солсбери российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Соратник Березовского Николай Глушков, в 1990-е гг. бывший топ-менеджером "Аэрофлота", в России признан виновным в хищении у компании свыше 122 млн руб. и заочно приговорен к восьми годам тюрьмы.