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Гаврилов рассказал об отставке

Евгений Гаврилов. Фото: instagram.com/evgavrilov
Глава Волоколамского района прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своем уходе

Страсти вокруг мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске накаляются. По Сети вовсю гуляет информация о том, что якобы по некоторым данным глава района Евгений Гаврилов лишился своей должности.

Напомним, скандал разразился совсем недавно, 21 марта, когда 50 местных жителей, среди которых было много детей, обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Предположительная причина произошедшего – выброс свалочного газа в одной из низин на мусорном полигоне "Ядрово". Реакция жителей Волоколамска последовала незамедлительно – у стен лечебного учреждения был созван стихийный митинг.

Туда приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов. Собравшиеся их не только освистали, но и закидали снежками.

И вот спустя пару дней появилась новость об отставке Гаврилова. Однако сам он о кадровых перестановках в своей администрации ничего не слышал.

"Данную информацию не подтверждаю", – заявил чиновник РБК, где отметили нерасторопность пресс-службы губернатора Московской области, поскольку там не смогли оперативно прокомментировать появившееся в СМИ сообщение. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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