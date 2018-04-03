Путин расставил приоритеты в отношениях с Турцией

Российский и турецкий президенты встретились в Анкаре

Президент России Владимир Путин заявил, что реализация контракта на поставку в Турцию российских ЗРС С-400 "Триумф" является приоритетом.

"Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения", – приводит РИА "Новости" слова президента.

В Анкаре 3 апреля проходит Заседание Совета сотрудничества высшего уровня под руководством президентов России и Турции.