Путин расставил приоритеты в отношениях с Турцией

Здоровье
538 новости
Президент России Владимир Путин заявил, что реализация контракта на поставку в Турцию российских ЗРС С-400 "Триумф" является приоритетом.
"Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения", – приводит РИА "Новости" слова президента.
В Анкаре 3 апреля проходит Заседание Совета сотрудничества высшего уровня под руководством президентов России и Турции.
Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией
Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу