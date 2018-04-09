В Соединенном Королевстве осудили некие события в Думе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала привлечь к ответственности официальный Дамаск и даже Москву за химическую атаку на северо-востоке от сирийской столицы, если таковая будет доказана. Об этом сообщает BBC в понедельник, 9 апреля.

Комментируя информацию о возможной химатаке в Думе, Мэй заявила, что "полностью осуждает" применение химического оружия, и потребовала "срочно установить, что произошло в субботу".



По ее словам, если подтвердится, что атаку осуществили сирийские власти, то "режим и его союзники, включая Россию, должны быть привлечены к ответственности".

Она добавила, что Британия и ее союзники дадут оценку произошедшему.

"Если это подтвердится, то это еще один пример жестокости режима Асада и наглого пренебрежения собственным народом и его юридическими обязательствами не применять это оружие", – подчеркнула Мэй.

"Мы видели, что не только взрослые пострадали, но и дети пострадали от этого нападения", – отметила она.

Ранее сегодня выступил со своими гневными комментариями и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. По его утверждению, Москва "не должна пытаться помешать расследованию" новых сообщений о применении химоружия в сирийской Думе.

Министр заявил, что, "несмотря на данное в 2013 году обещание России" обеспечить отказ Дамаска от всего химического оружия, международные специалисты, назначенные Советом Безопасности ООН, установили, что "на режиме президента Сирии Башара Асада лежит ответственность за использование отравляющих веществ как минимум четыре раза с 2014 года".

"Последние доклады должны быть срочно расследованы, а международное сообщество должно ответить. Исследователи из Организации по запрещению химического оружия, проверяющие доклады об использовании химоружия в Сирии, получают полную поддержку. Россия не должна снова пытаться помешать этим расследованиям", – сказал Джонсон.

Лондон, добавил британец, "осуждает использование химического оружия кем угодно и где угодно". И также уведомил, что Соединенное Королевство по этому вопросу находится в тесном контакте со своими союзниками.

Позже в понедельник в разговоре со своим коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом Джонсом призвал "дать жесткий ответ" виновным в предполагаемой химатаке, пишет британская газета City A.M. со ссылкой на британский МИД.

В свою очередь, медики из Думы сообщили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.

"Ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями... С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами", – рассказал врач Ясер Абдель-Мажид.

Накануне МИД Сирии заявил, что обвинения в адрес сирийской армии о применении химоружия скучны и неубедительны, а применение такого "оружия в Гуте террористическими группами было запланировано".

В прошедшие выходные в интернете появились сообщения со ссылкой на боевиков о якобы применении армией САР в городе Дума хлора. Таинственная, но вездесущая организация "Белые каски", которую связывают с джихадистами, заявила о 25-70 погибших.