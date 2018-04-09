ЧП в арабской республике лишило покоя главу российского МИД

Авиаудар, нанесенный в ночь на понедельник, 9 апреля, по аэродрому "Тифор" в Сирии, является очень опасным сигналом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал срочно и коллективно разобраться в произошедшем.

"Сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, по крайней мере, на данный момент отрицали, что эти удары наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции", – отметил Лавров.

Если верить заявлениям США, получается, в регионе появились новые неизвестные игроки, готовые к агрессии и насилию. Эти игроки, по мнению главы ведомства, "сами себя туда пригласили под предлогом уничтожения ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), борьбы с терроризмом". Но кроме этой цели у них оказались и другие, "как анонсируемые, так и тщательно скрываемые", главная из которых – закрепиться в Сирии на долгое время. Аналогичная цель, кстати, и у американской коалиции и самих США, считают эксперты.

Между тем ситуация в Сирии становится чересчур напряженной, подчеркнул Лавров. "С ударами, конечно, надо разбираться. Это очень опасное развитие событий. Надеюсь, что это понимают по крайней мере военные – и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию", – приводит РИА "Новости" слова министра.

Он также заявил, что против России в Сирии развязывают огромных масштабов кампанию по дискредитации, а также прибегают к провокациям в отношении Дамаска. Запад обвиняет Москву в том, что та покрывает химическую атаку, якобы устроенную Дамаском в Восточной Гуге.

"На это место уже выезжали и наши военные специалисты, там побывали и представители сирийского общества Красного Полумесяца <…>. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан", – цитирует Лаврова "Интерфакс".

В понедельник, 9 апреля, сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс неподалеку от Пальмиры подверглась массированному воздушному удару. Местным силам ПВО удалось сбить 8 ракет, но некоторые бомбы достигли цели. В результате несколько человек были убиты и ранены. По данным Минобороны РФ, к авиаудару причастен Израиль. По крайней мере, два израильских F-15, не пересекая границ воздушного пространства Сирии, выпустили несколько ракет по базе Т-4.

Официальных комментариев от Тель-Авива пока не поступало. Однако известно, что в феврале 2018 г. израильские силы уже бомбили базу Т-4. Тогда свои действия они объяснили подозрениями, что с сирийского аэродрома взлетают иранские беспилотники.