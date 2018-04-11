Володин призвал ответить на хамство США

Спикер Госдумы оценил возможности России по противодействию Соединенным Штатам

Принять зеркальные меры по отношению к США призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду, 11 апреля. Он согласился с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который в отчете о работе правительства перед парламентариями отметил усиливающееся санкционное давление Запада на Россию.

"Давление на нашу страну существовало всегда. Оно существовало и в периоды Российской Империи, и в советский период, и даже в 90-е годы. Но именно сегодня, когда наша страна стала развиваться более активными темпами, когда она стала составлять реальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый и агрессивный характер", – подчеркнул Володин.

По его мнению, Россия достаточно терпела такое отношение. "Пора ответить на это хамское поведение со стороны США. На неприкрытый лоббизм США своих интересов. На создание препятствий для работы российского бизнеса", – заявил спикер. Он призвал Медведева как главу правительства, а также членов нижней палаты парламента подумать об ответных шагах. В частности, предложил принять зеркальные меры по отношению к американской продукции, поставляемой в Россию. По мнению Володина, такие возможности у нас есть.

"Сделаем ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям", – приводит РИА "Новости" слова Володина.

США ввели очередные антироссийские санкции 6 апреля. Меры затронули ряд крупных предпринимателей из РФ и подконтрольный им бизнес.