Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Америку лишат "Боингов"

Фото: wikipedia.org
Россия откажет США в титане и двигателях к самолетам

В возможный закон Москвы об ответных мерах на антироссийскую политику Вашингтона войдет также поставка двигателей РД-180. Россия грозится отменить снабжение ими Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин.

"Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО "Энергия". Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники", – цитирует Рябухина РИА "Новости".

Кроме того, если внесенный в Думу закон вступит в силу, Россия прекратит обеспечивать Штаты необходимым для производства "Боингов" титаном или урежет его поставку. В документе оговаривается запрет или ограничение на вывоз продукции и оборудования из редкоземельных металлов.

"В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства "Боингов", – пояснил сенатор.

В американская корпорацим Boeing, в свою очередь, заявили, что там осведомлены о вышеназванных намерениях и держат руку на пульсе. "Boeing знает о законопроекте и следит за ситуацией, чтобы понять, какое влияние – это может оказать на наш бизнес в России", – сказал представитель компании.

Титановый монополист, корпорация "ВСМПО-Ависма", уверена, что российское нововведение не лучшим образом скажется на соответствующей отрасти РФ.  

Ранее сегодня, 13 апреля, в Госдуме заявили о том, что антиамериканские санкции станут зеркальным отражением антироссийских. Москва намерена ограничить ввоз сельхозпродукции и сырья. Кроме того, будут ущемлены возможности США участвовать в приватизации имущества. Также будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию.

Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, новый закон планируют разослать в регионы, его проработают с экспертами и правительством. Рассмотрят документ на ближайшем заседании Госдумы 16 апреля.

Напомним, Америка в очередной раз ввела санкции против РФ 6 апреля. Меры затронули ряд крупных предпринимателей и подконтрольный им бизнес.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Пока с документом разбираются специалисты

Химатака в Сирии оказалась выдумкой

Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей