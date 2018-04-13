Америку лишат "Боингов"

Россия откажет США в титане и двигателях к самолетам

В возможный закон Москвы об ответных мерах на антироссийскую политику Вашингтона войдет также поставка двигателей РД-180. Россия грозится отменить снабжение ими Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин.

"Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО "Энергия". Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники", – цитирует Рябухина РИА "Новости".

Кроме того, если внесенный в Думу закон вступит в силу, Россия прекратит обеспечивать Штаты необходимым для производства "Боингов" титаном или урежет его поставку. В документе оговаривается запрет или ограничение на вывоз продукции и оборудования из редкоземельных металлов.

"В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства "Боингов", – пояснил сенатор.

В американская корпорацим Boeing, в свою очередь, заявили, что там осведомлены о вышеназванных намерениях и держат руку на пульсе. "Boeing знает о законопроекте и следит за ситуацией, чтобы понять, какое влияние – это может оказать на наш бизнес в России", – сказал представитель компании.

Титановый монополист, корпорация "ВСМПО-Ависма", уверена, что российское нововведение не лучшим образом скажется на соответствующей отрасти РФ.

Ранее сегодня, 13 апреля, в Госдуме заявили о том, что антиамериканские санкции станут зеркальным отражением антироссийских. Москва намерена ограничить ввоз сельхозпродукции и сырья. Кроме того, будут ущемлены возможности США участвовать в приватизации имущества. Также будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию.

Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, новый закон планируют разослать в регионы, его проработают с экспертами и правительством. Рассмотрят документ на ближайшем заседании Госдумы 16 апреля.

Напомним, Америка в очередной раз ввела санкции против РФ 6 апреля. Меры затронули ряд крупных предпринимателей и подконтрольный им бизнес.