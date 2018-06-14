США обвинили Россию в бомбежке Сирии
В бомбежке сирийского населенного пункта Зардан и гибели десятков мирных граждан САР вполне предсказуемо обвинена Россия. С таким заявлением выступила в своем аккаунте в Twitter официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы видели сообщения о 44 сирийцах, включая 6 детей, которые были убиты в ходе российского авиаудара по Зардану. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв его правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан Сирии", – написала Науэрт.
На прошлой неделе Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило, что в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб погибли 45 мирных жителей.
"У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сказать, кто произвел атаку", – цитируют РИА "Новости" официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
В свою очередь, Минобороны РФ уже опровергало утверждения о бомбардировке именно самолетом ВКС России в районе Зардана. По информации военного ведомства, "все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности".
По данным министерства, в том районе в течение суток "шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" (обе запрещены в РФ) с применением тяжелого артиллерийского вооружения", писал "Интерфакс".
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