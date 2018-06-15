Почему Россия никогда не откажется от ядерного оружия

Причины, по которым наша страна стойко удерживает смертоносную дубинку, просты

Идеальная до совершенства идея всеобщего разоружения и безъядерного мира, способная избавить человечество от угрозы полного самоуничтожения, похоже, навсегда останется несбыточной утопией. Несмотря на многочисленные призывы, ведущие "ядерные" страны мира не торопятся избавляться от своего смертоносного оружия ни под каким предлогом. Одним из наиболее стойких приверженцев такой позиции остается и Россия.

Москва считает, что начинать процесс всеобщего ядерного разоружения слишком рано, заявил в четверг на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Считаем, что подобные инициативы как минимум преждевременны, – цитирует дипломата ТАСС. - Мы призываем подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично". По его словам, это "слишком серьезный, крайне сложный и исключительно ответственный процесс, чтобы позволить и сюда привносить эмоции".

"Достижение прекращения производства ядерного оружия, уничтожение всех существующих его запасов и исключение ядерного оружия и средств его доставки из национальных арсеналов просто по определению не может обеспечиваться в отрыве от усилий по заключению договора о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем", – заявил Рябков.

Почему же Россия столь категорична в данно вопросе, при том что страны Запада проявляют к нему куда большую благосклонность? Ответ на этот вопрос достаточно прост, так как именно ядерное оружие, с одной стороны, является единственным фактором военного сдерживания, страхующим страны с более сложными политическими режимами и менее развитыми экономиками, от военного вторжения со стороны более развитых стран.

Ключевым моментом здесь является нанесение крупной и богатой стране "недопустимого ущерба" – человеческих и материальных потерь, превышающих определенный уровень, укладывающийся в сознание представителей развитых стран. Поскольку человеческая жизнь в таких странах является главной (или одной из главных) ценностей, то такое общество не готово мириться с серьезными человеческими потерями. Тогда как ядерное оружие зачастую единственное средство, способное такие потери обеспечить.

Именно по этой причине Дональд Трамп не решился на военное решение "северокорейского вопроса", предпочтя ему переговоры. В случае с Ираном, Афганистаном и другими странами американские лидеры не были столь миролюбивы.

Также ядерное оружие страхует и от военных локальных конфликтов между не столь развитыми и богатыми странами, в распоряжении которых имеется ядерное оружие. К примеру, обладание обеими сторонами подтвержденными ядерными зарядами привело к фактическому затуханию противостояния между Индией и Пакистаном.

С другой стороны, и это, в первую очередь относится к России, ядерное оружие – это, единственное военное средство, гарантирующее государству суверенитет и ненападение со стороны более сильных и богатых соседей. Особенно, если у них имеются политические претензии.

Сегодня Соединенные Штаты активно развивают другие системы вооружений, достигнув в этом направлении серьезных успехов. И в этой ситуации всеобщий отказ от ядерного оружия автоматически делает США главной и единственной силой в мире, противостоять которой не способен никто.

Никто не говорит, что, получив этот статус, США примутся силой навязывать свою волю другим странам, равно как и нельзя быть уверенными, что они не будут этого делать.

В своем нынешнем состоянии Вооруженные силы России не готовы к прямому безъядерному противостоянию армии США. В случае конфликта американские ВВС способны без труда установить господство в воздухе, так как обладают достаточным количеством современных боевых самолетов пятого поколения F-22 и F-35.



Ничего подобного Россия предоставить не в состоянии. Единственный самолет пятого поколения Су-57 производится в единичных количествах, что исключает возможность его полноценного боевого применения.

Основой преимущества американских ВВС является высокая численность самолетов, их малая заметность на экранах радаров, а также способность поражать противника на сверхдальних расстояниях.

Безусловным преимуществом российских ВС является лучшая в мире система ПВО на основе ЗРК С-300 и С-400. Ее вполне достаточно для прикрытия собственной территории, однако в отсутствие современных самолетов она не может помочь завоеванию господства в воздухе.

Не самым лучшим образом обстоят дела и с оснащением российского ВМФ по сравнению с американским. Несмотря на появление довольно современных образцов вооружения, их незначительная численность и неспособность работать в единой связанной системе не дает ВМФ РФ необходимых преимуществ в сравнении с американским.

Многочисленные рассказы о секретных гиперзвуковых ракетах и прочих чудесах военной техники пока остаются только рассказами. Каких бы то ни было подтверждений их существования в количестве, необходимом для решения реальных боевых задач пока нет.

Очевидное преимущество ВС РФ в танках и другой наземной технике имеет бесспорное значение на европейском театре военных действий, но совершенно бесполезно в случае серьезного столкновения с США.

Таким образом, обладание ядерным оружием становится для России единственным и абсолютным гарантом безопасности в современном мире. Что, собственно и дал понять накануне Сергей Рябков.