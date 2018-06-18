Украинские силовики поплатятся за обстрелы Донбасса

Ранения получили 10 мирных жителей

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против украинских силовиков по новым фактам артобстрелов Донбасса.

"По данным следствия, 7 и 8 июня украинские силовики провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области", – рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что ВСУ в период с 8 по 13 июня также обстреляли поселок Зайцево, село Васильевка, Куйбышевский район города Донецка и гражданские объекты в городе Докучаевске и поселке городского типа Александровка.

По словам Петренко, были ранены 10 мирных жителей, повреждены дома, в Докучаевске частично разрушено здание "Горводоканала". Представитель СК подчеркнула, что несмотря на договоренности, достигнутые сторонами, следствие постоянно фиксирует применение запрещенных средств и методов ведения войны против мирных жителей Донбасса. "Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этих и других преступлений против мира и безопасности человечества", – подытожила Петренко.



