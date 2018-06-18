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Украинские силовики поплатятся за обстрелы Донбасса

продолжениеНезалежная воспрянет после отказа от Донбасса
Ранения получили 10 мирных жителей

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против украинских силовиков по новым фактам артобстрелов Донбасса. 

"По данным следствия, 7 и 8 июня украинские силовики провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области", – рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что ВСУ в период с 8 по 13 июня также обстреляли поселок Зайцево, село Васильевка, Куйбышевский район города Донецка и гражданские объекты в городе Докучаевске и поселке городского типа Александровка.

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По словам Петренко, были ранены 10 мирных жителей, повреждены дома, в Докучаевске частично разрушено здание "Горводоканала". Представитель СК подчеркнула, что несмотря на договоренности, достигнутые сторонами, следствие постоянно фиксирует применение запрещенных средств и методов ведения войны против мирных жителей Донбасса. "Следственный комитет России продолжает устанавливать должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этих и других преступлений против мира и безопасности человечества", – подытожила Петренко.


 

Валентина МАЙОРОВА
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