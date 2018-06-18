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Ответственность за будущее Союзного государства возложили на молодежь

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Володин встретился с молодыми парламентариями России и Белоруссии

Будущие политики уже сегодня должны принимать решения, которые будут работать на сближение России и Белоруссии. В этом убежден председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он прибыл в Минск на заседание 54-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России и встретился с представителями Молодежной палаты парламентского собрания Союзного государства.

По словам Володина, парламентская молодежь должна активно участвовать в решении вопросов, стоящих сегодня перед Москвой и Минском в сфере защиты прав граждан и гармонизации законодательства двух стран в целом.

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"Важно, чтобы они понимали ответственность за будущее Союзного государства", – подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее в понедельник, 18 июня, российские и белорусские депутаты возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса "Брестская крепость – герой". "Мы вместе с нашими коллегами из парламента Беларуси, вместе с теми, кто сегодня представляет (Парламентское) собрание Беларуси и России, поклонились нашим дедам и прадедам. Именно здесь, в Брестской крепости, они приняли бой, и многие погибли, защищая родину и нашу сегодняшнюю с вами жизнь", – напомнил Володин.

Со своей стороны глава Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимир Андрейченко указал на символичность начала 54-й сессии Парламентского собрания с посещения Брестской крепости. "Благодаря единству наших народов, мужеству, героизму мы выстояли в той войне, и очень символично, что сегодня мы вместе", – сказал Андрейченко, подчеркнув, что все проблемы можно решить путем диалога.

Решение о создании Молодежной палаты было принято в декабре прошлого года на 53-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. "Взгляд у молодежи свой на проблемы. Будет хорошо, если молодые законодатели, эксперты будут нам помогать в этих вопросах", - высказал мнение Володин.

Николай ВИКТОРОВ
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