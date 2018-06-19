В Израиле унизили российских дипломатов

На праздничный обед, организованный Обществом палестино-российской дружбы, ворвались полицейские

Скандалом окончилось торжественное мероприятие в честь Дня России, проходившее в отеле "Амбассадор" в Восточном Иерусалиме вечером 18 июня. В разгар праздника в зал ворвались полицейские в форме и силовики в штатском. Они потребовали прекратить мероприятие и предъявили запрещающий ордер, подписанный главой иерусалимского округа полиции Йорамом Халеви. В документе говорилось, что данное "политическое собрание" инициировано "террористическими организациями" – Народным и Демократическим фронтами освобождения Палестины.

По данным РИА "Новости", между полицейскими и гостями вечера, среди которых были российские дипломаты, возникла перепалка. До рукопашной или применения оружия не дошло, но самых активных полицейские задержали.

"Мы им заявили: мы продолжаем ужин, а вы что хотите, то и делайте. В их присутствии мы продолжили трапезу и только потом покинули помещение", – сообщил также присутствующий на праздничном ужине председатель Ассоциации выпускников вузов России и СССР в Израиле Самир Хатиб.

Слушать, что торжество организовало Общество палестино-российской дружбы, правоохранители не стали.

"Это было непартийное мероприятие в формате прием – товарищеский ужин, посвященный празднованию Дня России. Никакого террора, никаких тем, которые бы не касались дружбы с Россией. Все прибыли легально, никто не лез через забор и не пробирался тайными тропами", – приводит агентство слова очевидца.

И хотя применения силы не было, если не считать вырывания микрофонов, архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) назвал действия израильских спецслужб "варварским актом". "Это не только оскорбление участников, но и оскорбление России", – цитирует архиепископа местное агентство Maan.

Проблема возникла из-за подозрений, что на данном мероприятии празднуют признание Россией Восточного Иерусалима столицей Палестинского государства, пишет NEWSru.co.il. Весной этого года США заявили, что признают неделимый Иерусалим столицей Израиля и перевели в этот город свое посольство из Тель-Авива. Это вызвало протест палестинцев, поскольку статус Иерусалима является основным камнем преткновения между ними и израильтянами.