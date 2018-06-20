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Америка показала свою слабость

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Brochstein
Новое решение Вашингтона оставит США с носом

Накануне Соединенные Штаты объявили, что покидают Совет по правам человека при Организации Объединенных Наций. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в мире. В Европе выразили сожаление, в Израиле – удовлетворение, а в России оценили как слабость заокеанской державы. Такое мнение выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать ее правоту в любых условиях, даже в меньшинстве", – пояснил он. Но у США иной подход, добавил сенатор, у них, "если не получается – хлопанье дверью оказывается единственным выходом".

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И это не впервые. Подобным образом американцы поступили "и с ЮНЕСКО, и с Межпарламентским союзом, и а ряде других случаев, а теперь вот и до прав человека добрались", отметил Косачев.

Однако риторика исходит "из страны, власти которой на сегодня на глазах у удивленного мира отбирают у вышвыриваемых из державы нелегальных иммигрантов их несовершеннолетних детей", подчеркнул сенатор.

Возможно, в Америке хотели превратить международную организацию в инструмент продвижения собственных интересов и наказания неугодных стран, прокомментировали в постпредстве России при ООН решение американских властей. 

"На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир", – заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.

Россия признает, что "в работе СПЧ есть недостатки", добавил он. При этом "за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность", – подчеркнул дипломат. 

Наша страна всегда до конца отстаивает свое мнение во всех инстанциях ООН. И она продолжит конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека, для чего и выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021 – 2023 годы.

Членство РФ в Совете истекло 31 декабря 2016 г., напоминает URA.RU.  

Ранее в Великобритании и Евросоюзе выразили сожаление из-за решения США о выходе из Совета по правам человека ООН, а в Израиле приветствовали его.

Накануне постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли объявила о выходе Америки из Совета по правам человека ООН. Однако добавила, что ее страна готова вернуться в организацию, если СПЧ будет реформирован.

Полина ДОРОЖКИНА
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