США распрощаются с ООН

Американцы разуверились в дееспособности организации

В ближайшие часы администрация президента США Дональда Трампа планирует заявить о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ) Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Bloomberg во вторник, 19 июня.

По информации источников издания, важное объявление сделают госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в Госдепе в 17:00 по местному времени (00:00 мск 20 июня).

Отмечается, что Вашингтон давно обвиняет СПЧ в "лицемерии и в предвзятом отношении к Израилю".

Агентство пишет, что решение Штатов о выходе из Совета было ожидаемо. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступал против создания этого органа, когда он был еще постпредом при ООН в 2006 году. Также Хейли в обращению к СПЧ в 2017-ом обвинила его в "неустанной и патологической кампании" против Израиля. Тогда она призвала исключить из состава те государства, которые сами плохо соблюдают права человека.

"В конце концов, никакие речи и никакие структурные реформы не спасут членов Совета по правам человека от самих себя", – стращала она мировую общественность.

Издание указывает, что на момент публикации информации, Госдеп не прокомментировал эту новость, а как в ООН ответили, что не получили еще уведомления о том, что США выходят из СПЧ.

Причем все это происходит на фоне жесткой критики в адрес администрации Трампа со стороны бизнес-групп, правозащитных организаций и законодателей за недавно принятое решение разделять детей от родителей, которые въезжают в Штаты незаконно.

Буквально накануне Совет, в который входят 47 членов и базирующийся в Женеве с 2006 года, выразил несогласие с миграционной политикой Трампа, а Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хуссейн и вовсе назвал ее "бессовестной".

Ранее сегодня организация ProPublica обнародовала аудиозапись, на которой слышен плач испаноговорящих детей, помещенных в изолятор отдельно от родителей. Сообщается, что детям от 4 до 10 лет.

Также слышен голос взрослого человека, вероятно, сотрудника пограничной службы: "У нас тут концерт. Только дирижера не хватает".

Как сообщает "Известия", только в период с 19 апреля по 31 мая с родителями были разлучены почти 2 тыс. детей. Ситуация настолько накалилась, что вчера даже первая леди США Меланья Трамп выразила негодование по поводу миграционной политики администрации своего супруга. Она сказала, что "не может смотреть" на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.