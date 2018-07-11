Французы позвали Россию в НАТО

Политики Пятой республики не видят пользы от альянса в его нынешнем составе

Североатлантический военный блок должен принять в свои ряды Россию. Так считает лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По ее мнению, от НАТО был толк только во времена холодной войны. А сейчас даже с терроризмом альянс не справляется без помощи Москвы.

"Какая польза от НАТО после падения СССР?" – задает вопрос Ле Пен своим подписчикам в Twitter. Она полагает, что пора определить для военной организации новую цель и для ее успешного достижения позвать Россию.

"Насущный вопрос: не пора ли придать альянсу новую миссию, например, борьбу с исламистским фундаментализмом и терроризмом? И ради этой миссии Россия должна вступить в НАТО", – пишет лидер французских правых.

Сегодня, 11 июля, в Брюсселе начинается двухдневный саммит НАТО. Накануне стало известно, что в итоговом заявлении участников встречи может быть прописана необходимость укрепления диалога НАТО с Россией, чтобы предотвратить конфликты из-за недопонимания, сообщает РИА ФАН.