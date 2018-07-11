Французы позвали Россию в НАТО

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Североатлантический военный блок должен принять в свои ряды Россию. Так считает лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По ее мнению, от НАТО был толк только во времена холодной войны. А сейчас даже с терроризмом альянс не справляется без помощи Москвы.
"A quoi sert l'OTAN, depuis la chute de l'URSS ? Voilà la vraie question. Ne pourrait-on pas lui donner une nouvelle mission, qui serait la lutte contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme ? Et dans le cadre de cette mission, la Russie devrait intégrer l'OTAN." @CNEWS— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 11 июля 2018 г.
"Какая польза от НАТО после падения СССР?" – задает вопрос Ле Пен своим подписчикам в Twitter. Она полагает, что пора определить для военной организации новую цель и для ее успешного достижения позвать Россию.
"Насущный вопрос: не пора ли придать альянсу новую миссию, например, борьбу с исламистским фундаментализмом и терроризмом? И ради этой миссии Россия должна вступить в НАТО", – пишет лидер французских правых.
Сегодня, 11 июля, в Брюсселе начинается двухдневный саммит НАТО. Накануне стало известно, что в итоговом заявлении участников встречи может быть прописана необходимость укрепления диалога НАТО с Россией, чтобы предотвратить конфликты из-за недопонимания, сообщает РИА ФАН.
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