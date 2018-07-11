Депутаты отклонили законопроект 15-летней давности о гендерном равенстве

Госдума подготовит новый законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации". Об этом сообщил в среду, 11 июля, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его мнению, прежний документ, подготовленный в 2003 г., устарел и не соответствует нынешней ситуации в стране.

"15 лет назад, когда вносили законопроект, была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые тогда предлагали, уже решены", – пояснил Володин.

Он отметил, что в плане политических прав обстановка кардинально поменялась к лучшему: сегодня женщины гораздо активнее участвуют в избирательном процессе, занимают важные посты. К примеру, в Госдуме сейчас три вице-спикера, три председателя комитетов и глава аппарата – это женщины.

Вместе с тем, спикер убежден, что для реализации трудовых прав представительниц прекрасного пола по-прежнему необходимы законодательные инструменты. "Иногда сама возможность того, что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе и при определении размера ее заработной платы", – привел пример Володин. Несправедливым, по его убеждению, является и тот факт, что многие работодатели при вынужденном сокращении штата в первую очередь увольняют женщин, мотивируя решение тем, что они якобы "отвлекаются от работы на уход и воспитание детей".

В связи с этим Володин призвал парламентариев вернуться к вопросу государственных гарантий равных прав и свобод россиян вне зависимости от пола, изучить его детально, с упором на защите трудовых и социальных возможностей женщин. "Ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят мои коллеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей", – сообщил спикер.