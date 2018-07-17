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Литва отказалась быть в "меню Трампа - Путина"

Фото: Alfredas Pliadis/Global Look Press
Страна собралась диктовать условия мировым державам

В отношения между Москвой и Вашингтоном может закрасться третий субъект. Им станет Литва, собирающаяся предложить новую повестку дня странам-лидерам, уверен депутат Сейма от партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Жигимантас Павиленис.

Политик предлагает перестроить диалог для того, чтобы Литва не стала "частью меню Трампа – Путина".

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"Мы должны смело, даже несколько нагло, сами сесть за стол и предложить меню – не только по поводу решений в нашем регионе, но и в самой России, демократию которой Запад принес в жертву Путину восемнадцать лет назад", – написал он в Facebook.

При этом депутат заботится об интересах не только своей страны. Он собирается защищать и жителей России, а также украинцев, грузин, молдаван и белорусов. По его мнению, "они должны выбрать тот альянс, к которому они хотят принадлежать".

Причиной такого заявления стало то, что Трамп на встрече с российским лидером не упоминал "оккупацию" Украины, которая и стала причиной прекращения диалога с Москвой, пишет издание DELFI.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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