США пытались надавить на Путина перед встречей в Хельсинки

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Американский лидер серьезно подготовился к переговорам с российским коллегой. В распоряжении журналистов попала любопытная информация. Как выяснилось, Дональд Трамп был в курсе ситуации с 12 российскими разведчиками. Напомним, их обвинили в пресловутом "вмешательстве" в выборы в США 2016 года. На тот момент некоторые политики и эксперты придерживались мнения, что Трамп не знал об этом и его пытались подставить.
Все, как оказалось, было с точностью до наоборот. По данным
СМИ, президент США специально приказал опубликовать обвинительное заключение до
саммита. Министерство юстиции предоставило ему выбор. На прошлой неделе
документ был уже готов и у американского лидера спросили, когда он хочет его
обнародовать. Трамп поразмыслил и решил, что громкие обвинения в адрес 12 якобы
сотрудников военной разведки дадут ему преимущества на встрече с Путиным. Об
этом сообщает агентство Bloomberg.
Однако надавить на президента России не вышло. Как отмечали многочисленные зарубежные СМИ в публикациях по итогам саммита, глава Белого дома выглядел весьма бледно на фоне Путина.
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