США пытались надавить на Путина перед встречей в Хельсинки

Трамп подготовил провокацию заранее

Американский лидер серьезно подготовился к переговорам с российским коллегой. В распоряжении журналистов попала любопытная информация. Как выяснилось, Дональд Трамп был в курсе ситуации с 12 российскими разведчиками. Напомним, их обвинили в пресловутом "вмешательстве" в выборы в США 2016 года. На тот момент некоторые политики и эксперты придерживались мнения, что Трамп не знал об этом и его пытались подставить.

Все, как оказалось, было с точностью до наоборот. По данным СМИ, президент США специально приказал опубликовать обвинительное заключение до саммита. Министерство юстиции предоставило ему выбор. На прошлой неделе документ был уже готов и у американского лидера спросили, когда он хочет его обнародовать. Трамп поразмыслил и решил, что громкие обвинения в адрес 12 якобы сотрудников военной разведки дадут ему преимущества на встрече с Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Однако надавить на президента России не вышло. Как отмечали многочисленные зарубежные СМИ в публикациях по итогам саммита, глава Белого дома выглядел весьма бледно на фоне Путина.