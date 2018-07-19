Раскрыта причина начала Третьей мировой войны

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Дональд Трамп заявил, что Черногория может стать виновницей Третьей мировой – ведь члены НАТО должны защищать всех участников альянса.
В интервью телеканалу Fox News президент США назвал Черногорию крошечной страной с очень сильным и очень агрессивным народом. "Они станут агрессивными, и, поздравляю, вы уже воюете в Третьей мировой войне", – подчеркнул Трамп.
Лидер США также выразил серьезное недовольство тем фактом, что государства – члены НАТО не расходуют необходимых 2% от своего ВВП на оборону. по мнению Трампа, несправедливо, что США платят за всех. Поэтому Трамп усомнился в том, что войска США должны защищать Черногорию, но признал, что он находится на президентском посту всего полтора года, поэтому пока не может изменить того положения дел, при котором альянс должен будет защищать черногорцев в случае возможного конфликта.
Черногория вступила в НАТО в начале июня прошлого года, несмотря на то, что большая часть населения выступила против этого.
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