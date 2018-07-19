Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыта причина начала Третьей мировой войны

Фото: pixabay.com
Президент США нашел неожиданный повод, по которому может вспыхнуть мировой пожар

Дональд Трамп заявил, что Черногория может стать виновницей Третьей мировой – ведь члены НАТО должны защищать всех участников альянса.

В интервью телеканалу Fox News президент США назвал Черногорию крошечной страной с очень сильным и очень агрессивным народом. "Они станут агрессивными, и, поздравляю, вы уже воюете в Третьей мировой войне", – подчеркнул Трамп.

По теме

Лидер США также выразил серьезное недовольство тем фактом, что государства – члены НАТО не расходуют необходимых 2% от своего ВВП на оборону. по мнению Трампа, несправедливо, что США платят за всех. Поэтому Трамп усомнился в том, что войска США должны защищать Черногорию, но признал, что он находится на президентском посту всего полтора года, поэтому пока не может изменить того положения дел, при котором альянс должен будет защищать черногорцев в случае возможного конфликта. 

Черногория вступила в НАТО в начале июня прошлого года, несмотря на то, что большая часть населения выступила против этого.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Путин напугал жену Трампа

Странному поведению Меланьи нашли неожиданное объяснение

Россиянки рыдают: болельщики уехали домой

Мундиаль поставил перед девушками неожиданную проблему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей