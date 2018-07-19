Латвия полюбит Россию с подачи США

Ненависть к русским исчезнет при одном условии

Депутат Европейского парламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что Латвия будет более благорасположена к России, если улучшатся отношения между РФ и США.

Он подчеркнул, что "латышская элита очень чувствует силу" и готова моментально "переобуться" при изменении международной обстановки.

"Они всегда так делали. Это касается и событий 1940 года, то есть инкорпорации Латвии в состав СССР. Когда было выгодно поменять ориентацию и прогнуться под сильных, латвийские правящие всегда это делали", – рассказал Митрофанов в интервью Rubaltic.ru. Он напомнил, что за 50-летний советский период взаимодействие латышской элиты и советской власти было абсолютно бесконфликтным, а в 1990-е гг. те же люди полностью переориентировались на Запад и перешли на антирусские позиции.

После вхождения в Евросоюз и НАТО бывшие республики Прибалтики проводят последовательно антироссийскую политику. Согласно принятому недавно закону в Латвии к 2021 году все учебные заведения обязаны прекратить обучение на русском языке.

В стране проводится откровенно дискриминационная политика по отношению к русскоязычным жителям: сохраняется институт неграждан, так называют бывших граждан Советского Союза, которые остались жить в Латвии после объявления ее независимости. Около 250 тыс. неграждан, постоянно проживая в Латвии, ущемляются в правах, напоминает РИА "Новости".

Надо отметить, что многие жители Прибалтики все чаще с ностальгией вспоминают о жизни в составе СССР. Не всем по душе и полная "латышизация" жизни в стране и ущемление прав национальных меньшинств.