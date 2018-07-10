Латышский фантаст обозвал русских животными
Русскоязычных граждан и просто жителей Латвии сравнил с животными, не обладающими общечеловеческими ценностями, 55-летний рижский писатель-фантаст и журналист Дидзис Седлениекс.
"Презрительным словом русские, или чуть более толерантным русскоязычные, обычно обозначают низший интеллектуальный уровень homo sovetiques независимо от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей. Для этих существ ничто не ценно, в том числе человеческая жизнь", – написал на днях сей гражданин в Facebook.
По его мнению, большая часть общества презирает русских.
"У генетической ошибки или заболевания нет никакой связи с языком, на котором пытается говорить это животное", – философствует Седлениекс.
Умозаключения писателя-фантаста, разжигающие межнациональную рознь, вызвало у сетевых пользователей бурю негативных эмоций – как у русскоязычных, так и у латышей. Однако Седлениекс свой пост так и не удалил.
"Глядя на вас начинаю понимать, что ничто человеческое Богу не чуждо. У него отличное чувство юмора. Лучше бы молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения", – написала фантасту некто Валентина Петрова.
Лидер Русского Движения Латвии Руслан Панкратов в интервью RT назвал слова Дидзиса вопиющим случаем.
"Полиция безопасности уже по привычке, если мы к ней обращаемся, в таких высказываниях не видит признаков разжигания межнациональной розни. Если писатель позволяет себе такие вещи, это говорит о многом. Мы хотели бы увидеть правовую оценку этому поступку. Отсутствие должной реакции приводит к тому, что эти люди чувствуют вседозволенность. Они говорят об этом открыто, не стесняются, это латышская интеллигенция. Печально", – считает Панкратов.
Резко прокомментировал слова Седлениекса российский певец Юрий Лоза.
"Почему мы обращаем внимание на какие-то высказывания маленьких, совершенно ничего не значащих людей, которые живут во враждебных нам государствах? Они могут говорить все, что угодно. Англичане, латыши могут считать нас кем угодно. Почему-то ни с того, ни с сего мы наделяем их какой-то значимостью, которой у них нет", – пояснил ФАН суть скандала ФАН Лоза.
Он предположил, что у латышского писателя была в прошлом какая-то неприятная история с русским человеком, вот фантаст и затаил обиду. А ведь на месте русского, добавил певец, мог очутиться турок или англичанин.
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