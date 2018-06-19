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Латвия обиделась за своих русофобов

Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Lisitsyn
Жесткий ответ получила республика за притеснение россиян

Шагом, "не способствующим улучшению двусторонних отношений", назвал МИД Латвии формирование списка граждан республики, которым запрещен въезд в Россию. Накануне, 18 июня, он был официально передан дипломатическому ведомству Латвии.

Как отметили в пресс-службе МИД, Рига ожидала подобных мер. Ведь в феврале Сейм объявил персонами нон грата 49 россиян из американского "списка Магнитского". Между тем, законодатели Латвии считают свои действия оправданными, тогда как, по их мнению, Россия совершает просто "ответные шаги", которые вредят взаимному диалогу.

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Отмечается, что МИД республики решил не публиковать список в открытом доступе. Дипломаты намерены в частном порядке известить его фигурантов о том, что они не могут отныне посещать Россию.

Напомним, что ранее зеркальные меры на поддержку "списка Магнитского" Москва предприняла в отношении русофобов Эстонии и Литвы. В частности, невъездным стал служащий госорганизации Союз обороны Эстонии, член Эстонской консервативно-народной партии Урмас Рейтельманн. В своих сообщениях в соцсетях он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей Эстонии, к примеру, называл их "паразитирующими тиблами", пишет "Спутник".

Вера СВЕТЛОВА
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