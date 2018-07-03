Россия поработит Латвию на законных основаниях

В республике раскрыли план Кремля

Тайный заговор между Москвой и оппозицией в Риге может изменить всю геополитику не только на территории Прибалтике – во всей Европе и даже мире. Об этом предупредил известный в Латвии журналист, публицист и писатель Отто Озолс. Он опубликовал большую разгромную статью, в которой разложил по полочкам все будущие перемены.

Главное – Путин задумал уничтожить систему НАТО в Европе и для достижения этих целей выбрал Латвию. Причем произойдет все в течение нескольких месяцев и на легальных основаниях. "Стратеги Кремля активно работают, чтобы достичь этой цели. Подготовительная работа проделана", - приводит EADaily слова Озолса.

По мнению публициста, нынешней осенью власть в республике может перейти в руки лояльных Москве латвийских политиков: партии "Согласие" и "Союзу зеленых и крестьян". Первая уже сейчас имеет поддержку 20% избирателей, у второй – 14%. При этом "Согласие" не отрицает, что хочет иметь хорошие отношения с Россией, вторая вслух заявляет о приверженности НАТО, однако многие ее члены - выходцы из компартии, имеют связи с Россией. Поэтому, создав коалицию, они быстро выведут Латвию из НАТО, предрекает Озолс.

Это "изменит геополитическую ситуацию в мире сильнее, чем можно себе представить", уверяет он. "Именно Латвию, как "окно в Европу", когда-то выбрал первый император России Петр I. Так почему же царю Путину в Латвии не встряхнуть основательно НАТО и США?" – указывает Озолс.

Парламентские выборы в Латвии состоятся 6 октября 2018 года. Депутаты сейма выбирают президента республики, который обладает ограниченными полномочиями.