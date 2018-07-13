Мечты о сладкой жизни при ЕС рассеялись, и теперь прибалтийцы с тоской вспоминают старые времена

Жители Латвии недовольны экономической и политической ситуацией, сложившейся в Республике. На их головы свалилось столько проблем, что советский период своей истории, которую власти привыкли называть жизнью под оккупацией, они вспоминают с болью и теплотой.



Очередную волну дискуссий о советском прошлом Латвии вызвал пост в Facebook местной жительницы Инары Балоде. В своей публикации 58-летняя женщина рассказала, как ей жилось в ЛССР. Никакой оккупации она никогда не чувствовала. Родителей не принуждали вступать в компартию. Она получила бесплатное образование на родном латышском языке, выучила английский и русский. Свободно окончила консерваторию по классу фортепиано.

Ее детство было абсолютном счастливым, заявила Балоде. В нем находилось место не только бесплатному образованию, но и "чистым экологическим продуктам". К тому же советский рубль был крепкой валютой, и даже на копейки можно было много чего купить.

"Не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасной и непригодной для Родины. Ваша власть ничем не отличается от старой, только тем, что у вас есть жизнь за госдолг, тотальное бесхозяйствование и вас финансирует Международный валютный фонд, а сами вы голые, как церковные мыши, обвиняя "оккупацию", уничтожили все созданное производство, создав безработицу, выгнав треть, и даже больше, народа страны в добровольное изгнание… Что одно, что другое тогда является "оккупацией", – написала жительница Республики.

Отдельной темой стал статус русского языка в независимом государстве. Отношение к нему со стороны властей автор поста называет "иезуитством крестоносцев и лицемерием". Понятие "режим", по ее мнению, более применимо к современной ситуации в Латвии, когда в стране каждый шаг наполнен бюрократическими проволочками и надзором и всем жителям "нужно быть лояльным стране – новой власти".

Большинство комментаторов согласились с Балоде. Одна из пользовательниц социальной сети по имени Бригита Бриеде сообщила, что нынешняя власть куда больше походит на оккупационную, чем советская. По ее словам, при СССР она не чувствовала себя жительницей оккупированной территории, а последние 30 лет – чувствует. "Медицина, образование, бесконечное выдаивание народа… Дети, пенсионеры… Все делается, чтобы достойно жили только правительственные жены и мужи… Обворовали латышский народ", – приводит перевод поста и комментариев к нему на русский язык агентство "Sputnik Латвия".

Другие читатели написали, что при советской власти в Латвии развивались культура, медицина, сельское хозяйство, производство, образование, спорт и другие сферы. В 1970-е был расцвет латышского кино, музыки, поэзии, литературы. Теперь от всего этого не осталось и следа. Люди также сетуют на полную "латышизацию" жизни в Республике, ущемление прав национальных меньшинств и промывание мозгов.

Некоторые делятся своими историями: "Я тоже родилась, выросла, получила образование в "оккупированной" Латвии, но теперь вынуждена была покинуть "независимую" Родину. Страна разворована и загублена (свободными) нацистами". Другие комментаторы просто благодарят автора поста за честную и смелую позицию.

Впрочем, нашлись и те, кто не согласился с положительными высказываниями насчет советского прошлого. Балоде обвинили в "зомбированности коммунизмом" и наверняка заподозрили ее в том, что она на самом деле тайный агент Кремля.