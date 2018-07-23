Трамп путается в показаниях против России

Американский президент бросается из одной крайности в другую

Он уже несколько раз то соглашался с выводами разведки своей страны, то опровергал их. И вот снова вернулся к теме "вмешательства" России в выборы главы Белого дома в 2016 г., только на этот раз зашел с другой стороны и назвал выдумкой влияние нашей страны на американский избирательный процесс.

"Выходит, президент Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари", – отметил Трамп в соцсети.

Заявления президента США о якобы "вмешательстве" России в выборы в Америке меняются чуть ли не каждый день. В прошлый понедельник после встречи с российским лидером глава Белого дома обвинил в скандале "обе стороны". А на следующий день сказал, что доверяет выводам спецслужб США о "вмешательстве" России в президентские выборы в стране в 2016 году.

Уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер и парламентарии обеих палат американского Конгресса расследуют данное дело. Но никаких доказательств пресловутого "вмешательства" они так и не нашли.

В России много раз отвергались обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. "Абсолютно голословными" назвал их пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никаких фактов, которые могли бы подтвердить, что наша страна вмешивалась в подобные процессы, нет.

При этом советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что получил заверения от Владимира Путина о невмешательстве России в американские выборы.