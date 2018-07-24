На должность главы комитета Госдумы по культуре выдвинули Елену Ямпольскую

Коллеги-парламентарии по достоинству оценили профессиональный опыт депутата

"Единая Россия" официально выдвинула кандидатуру Елены Ямпольской на должность главы комитета Госдумы по культуре. Об этом во вторник, 24 июля, сообщил лидер фракции ЕР Сергей Неверов.

По мнению парламентариев, в профессионализме Ямпольской сомневаться не приходится – опыт ее предыдущей работы гарантирует эффективную деятельность в новой должности. "Я давно знаю Елену Александровну, она долгое время проработала редактором газеты "Культура". В это время и мне и моим коллегам неоднократно приходилось с ней встречаться и убеждаться в ее профессионализме и очень трезвом взгляде на вещи", – рассказал зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов.

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Он отметил, что Ямпольская известна своей принципиальной позицией по многим вопросам. "Надеюсь, что она ее сохранит и в должности председателя комитета", – отметил Шолохов.

Со своей стороны, член комитета ГД по культуре Наталия Пилюс указала, что Ямпольская широко известна общественности как театральный критик и искусствовед, поэтому ее авторитет в данной должности будет высок. Тем более, что даже являясь первым зампредом комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, Ямпольская не оставляла вопросы продвижения культуры.

"Мы неоднократно слышали ее выступления как в Государственной думе, так и на заседаниях президентского совета, где она отстаивает интересы культуры, говорит о том, что культура – это всеобщее благо, которое влияет на все сферы нашей жизни", – напомнила Пилюс. По мнению парламентария, это вселяет уверенность, что назначение Ямпольской на должность главы комитета по культуре позволит сохранить традиции, заложенные ее предшественником Станиславом Говорухиным.

"Она прекрасно знала Станислава Сергеевича Говорухина. Думаю, что преемственность позволит нам решить многие актуальные для комитета вопросы", – отметила Пилюс.

Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 г. после продолжительной болезни. Он являлся председателем комитета Госдумы по культуре в VI и VII созывах.