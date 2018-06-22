Говорухин сражался со страшной болезнью до последнего

Ослабевший режиссер перед смертью находил утешение в работе

Великий российский режиссер Станислав Говорухин ушел из жизни 9 дней назад в подмосковном санатории "Барвиха", где он находился под наблюдением врачей.

В последние дни жизни его часто навещали близкие друзья, нашедшие в себе силы рассказать о нем изданию "Star Hit".

Известный юморист Владимир Винокур был соседом режиссера по даче. Он вспомнил, что Говорухин, страдавший онкологическим заболеванием и перенесший операцию по удалению легкого, "улыбался, держался <…> Мечтал написать вторую книгу о своем друге Высоцком". По его словам, это был человек редкого оптимизма, научивший артиста "не чувствовать возраста".

"Станислав Сергеевич был уже слаб – сильно похудел, тяжело передвигался, но он до последнего занимался делами", – поделился его давний друг Юрий Растегин, добавив, что режиссер участвовал в жизни Комитета Госдумы по культуре и киностудии "Вертикаль", а также читал материалы для "Военного журнала", выпускавшегося под его руководством.

Шахматы были любовью Говорухина и в последний приезд "(мы) дважды сразились <…> Одна партия осталась за мной", – рассказал бизнесмен, навестивший режиссера за 10 дней до кончины. Он отметил, что мэтр был страстным почитателем русской кухни. "Все время рассказывал про блюда, как какое готовится", – отметив, что советы друга ему пригодились. В своем ресторане он использовал несколько предложенных инноваций, в частности, заменил приглушенный свет на яркий.

Художник Никас Сафронов тоже приезжал в санаторий к другу. Он рассказал, что за неделю до ухода врачи сообщили режиссеру, что метастазы пошли в мозг. После этого, по его словам, Говорухин "смирился с болезнью".

"Сказал, что пожил немало, достойно завершает путь, многие уходят раньше", – добавил он.