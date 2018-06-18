Режиссер очень любил женщин и нередко с ними флиртовал

Жена Галина Борисовна дожила с ним до золотой свадьбы. И все эти 50 лет она старалась не обращать внимания на его увлечения, ведь очень его любила. По ее мнению, "если мужчина увлекается красивыми молодыми женщинами, это нормально".

Галина стала второй супругой Станислава Сергеевича. Первой женой была актриса Юнона Карева. Из-за ее измены их брак распался. У супругов был сын Сергей, который трижды сделал отца дедушкой, но семь лет назад умер.

Режиссер влюбился в Галину во время съемок своего первого фильма "Вертикаль". В ту пору ей было только 17 лет. Она тоже полюбила Станислава Сергеевича и много переживала из-за его внимания к другим девушкам.

Однажды Галина так сильно приревновала его к одной из актрис, что решила нарочно выйти замуж. Однако уже после первой брачной ночи она развелась. После этого Говорухин повел ее в загс.

Ходили слухи, что он был влюблен в Анну Горшкову, Светлану Ходченкову, Елену Дудину. Некоторое время назад актриса Анастасия Мартцинковская заявила, что у нее растет внебрачный сын от режиссера. Сам Станислав Сергеевич опроверг слова о романе с нею.

Друзья и знакомые говорили о его любви к женщинам. Несмотря на то что режиссер "всегда был очень закрытым человеком", его коллега Виктор Мережко допустил, что страстей у Станислава Говорухина "было более чем достаточно".

Станиславома Говорухина не стало на прошлой неделе. В субботу, 16 июня, в Москве простились с известным режиссером, который умер на 83-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.