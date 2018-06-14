Говорухин оставил солидное наследство

Кому достанется богатство пока неизвестно

Ушедший из жизни режиссер Станислав Говорухин успел накопить за жизнь достаточно. Близким артиста после его смерти достанется элитная недвижимость, автомобили и капиталы.

В уже далеком 2000-м году, во время когда Говорухин претендовал на пост президента России, Центризбирком опубликовал данные о его доходах. Тогда в собственности у мэтра значились земельный участок размером в 2 тыс. кв. метров в Московской области, дача в Подмосковье площадью 1200 кв. метров. и квартира в столице общей площадью 75 кв. метров, пишут Dni.ru.

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По данным издания, с того времени у Говорухина произошли изменения. Так, оказалось, что он жил в роскошной квартире в самом центре Москвы – на Пресне. Свободное время он проводил на даче в Подмосковном Крекшино. Его соседями были известная Наташа Королева, певец Александр Буйнов и юморист Владимир Винокур.

Любил Говорухин и окружать себя красотой: поэтому в его доме много элитного фарфора и дорогих картин.

По закону наследницей первой очереди считается супруга артиста. В 2011 году ушел из жизни сын от первого брака. У него остались еще трое детей, которые , вероятно, также станут наследниками состояния.

Станислав Говорухин ушел из жизни после продолжительной болезни 14 июня.