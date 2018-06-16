"Замены ему нет": в Москве простились с Говорухиным
В Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя прошла церемония прощания с режиссером Станиславом Говорухиным, который умер 14 июня на 83-м году жизни.
Одним из первых проститься приехал президент России Владимир Путин, который возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным.
По теме
- Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель Станислав Сергеевич Говорухин
На церемонию пришел и актер Леонид Ярмольник. Он признался, что сожалеет, что так и не смог поработать с режиссером.
"Он имел невероятный вес, народный авторитет. Замены ему нет и быть не может. Станислава Сергеевича никем не заменишь", – цитирует его ТАСС.
Траурное мероприятие посетили многие коллеги Говорухина. Карен Шахназаров утверждает, что режиссер обладал необыкновенным остроумием.
Эдгард Запашный считает, что смерть Говорухина является большой потерей для страны, так как ушла целая эпоха.
"Это большая потеря, потому что уходит эпоха, эпоха Говорухина, – сказал Запашный. – Его фильмы – достояние нашей страны, достояние нашей культуры", – добавил он.
Актер Сергей Шакуров отметил, что Станислав Говорухин всегда помогал тем, кто к нему обращался.
"Мужик он был настоящий, любил и выпить, и покурить, и на рыбалку сходить, и на охоту", – сказал он.
Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище.
Трамп устроил разнос "большой семерке"
Американский политик отчитал своих коллег
Украинцы оправдались за поражение в танковом биатлоне
На плачевном результате сказалось состояние танка
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Киев оставил Донбасс без воды
- На Украине раскусили хитрый план Путина
- Украинцы оголяются ради Европы
НЛО
- К Земле приближается опасный астероид
- Человечество не оставило пришельцам шансов
- Инопланетяне себя рассекретили
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина