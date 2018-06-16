"Замены ему нет": в Москве простились с Говорухиным

Траурную церемонию посетили коллеги режиссера и президент РФ

В Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя прошла церемония прощания с режиссером Станиславом Говорухиным, который умер 14 июня на 83-м году жизни.

Одним из первых проститься приехал президент России Владимир Путин, который возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным.

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На церемонию пришел и актер Леонид Ярмольник. Он признался, что сожалеет, что так и не смог поработать с режиссером.

"Он имел невероятный вес, народный авторитет. Замены ему нет и быть не может. Станислава Сергеевича никем не заменишь", – цитирует его ТАСС.

Траурное мероприятие посетили многие коллеги Говорухина. Карен Шахназаров утверждает, что режиссер обладал необыкновенным остроумием.

Эдгард Запашный считает, что смерть Говорухина является большой потерей для страны, так как ушла целая эпоха.

"Это большая потеря, потому что уходит эпоха, эпоха Говорухина, – сказал Запашный. – Его фильмы – достояние нашей страны, достояние нашей культуры", – добавил он.

Актер Сергей Шакуров отметил, что Станислав Говорухин всегда помогал тем, кто к нему обращался.

"Мужик он был настоящий, любил и выпить, и покурить, и на рыбалку сходить, и на охоту", – сказал он.

Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище.