Прошедшая сессия признана самой продолжительной с 1999 года

Нижняя палата парламента ударно поработала. На четвертую сессию выпали важные политические события в стране, отметил на закрытии спикер ГД Вячеслав Володин.

Это назначение Думой премьер-министра и главы Счетной палаты. Однако основным действом стали выборы президента, а также его послание Федеральному собранию. "Все это оказало влияние на повестку нашей с вами работы", – обратился к коллегам Володин.

Значительная часть поручений главы государства была выполнена: из 67 законов приняты 44 документа, 18 законопроектов парламентарии оставили на "осень", 5 инициатив ожидают от правительства.

Председатель Госдумы подчеркнул, что прошедшая сессия была самой продолжительной с 1999 года. Чтобы справится со всеми задачами, было решено доработать до конца июля.

Вышли депутаты на работу 9 января. Всего в ходе весенней сессии провели рекордное количество заседаний за всю новейшую историю нижней палаты – 48. Дважды законодатели собирались, чтобы заслушать отчет правительства и утвердить главу кабмина Дмитрия Медведева.

В итоге парламентарии не только разобрали текущую повестку, но и законодательные завалы: из 2тыс. 20 законопроектов, лежащих в Госдуме с 1994 г., рассмотрено 1 тыс. 965 инициатив, принято 279 федеральных законов.

Три правительственных часа провели парламентарии. На Охотном Ряду выступили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Работа над законопроектами, которые реализуют послание, крайне важна", – отметил Володин, добавив, что они направлены на реализацию майских указов.

Это рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет.

Ряд думских инициатив касаются социальной сферы. В весеннюю сессию нижняя палата приблизила повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума. Повышение доходов граждан и, как следствие, их уровня жизни произошло с 1 мая 2018 г. по инициативе президента Путина, который внес ее в Госдуму. Ранее планировалась сравнять прожиточный минимум и МРОТ с 1 января 2019 года.

Принятый закон суммарно увеличил минимальную зарплату на 43%, затронув почти 3 миллиона человек. Повышение МРОТ может стать толчком для роста всей системы оплаты труда, считают эксперты.

После широкого обсуждения с участием застройщиков, экспертов, парламентариев и самих обманутых дольщиков были приняты законы, защищающие права участников долевого строительства.

Документы подключают единую вертикаль органов власти, отвечающих за контроль в сфере долевого строительства. Роме того, нормативные акты устанавливают солидные штрафы за сокрытие сведений или нарушение порядка предоставления информации в Единую систему жилищного строительства.

Вздохнули с облегчением все, кто отдал свои деньги застройщикам: принятые проекты существенно повысят безопасность вложенных средств, повысят надежность и привлекательность рынка жилищного строительства, что в будущем сделает жилье более доступным.

Одна из инициатив напрямую касается контроля за текущей деятельностью девелопера. Строительная компания теперь должна соответствовать определенным требованиям не только на страте, но и ежедневно соблюдать законодательные нормы.

Продлена дачная амнистия, впервые объявленная в 2006 году. Еще на протяжении двух лет можно оформлять в упрощенном порядке права на объекты индивидуального жилищного строительства. За 12 лет таким образом было зарегистрировано более 3 млн домов. Добавленные годы положительно скажутся на динамике развития частного сектора.

Госдума также приступила к совершенствованию пенсионного законодательства: депутаты разработали соответствующий документ. Целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан, не сомневается спикер Вячеслав Володин. До 24 сентября законопроект пройдет обсуждение в регионах. Депутаты ознакомятся с мнением граждан и экспертов. И только после этого, с учетом всех пожеланий и замечаний, продолжат рассмотрение законопроекта, который преследует две цели.

Во-первых, это увеличение выплат гражданам, вышедшим на заслуженный отдых. Во-вторых, сохранение страховых основ пенсионной системы. Правительство намерено не только скорректировать цифры в возрасте, но и в пособиях. Ожидается, что к 2024 г. средняя пенсия в России составит 20 тыс. рублей.

Госдумой и Совфедом найден компромисс по вопросу деятельности контактных притравочных станций. Принятый изначально закон о запрете контактной, а по сути – живодерской притравки сенаторы отклонили. В верхней и нижней палатах была создана согласительная комиссия, которая доработала инициативу. Поправки устроили и депутатов, и сенаторов.

В том числе они договорились о том, что подготовка охотничьих собак будет вестись только с использованием ограждающей конструкции в случае, если дикое животное ограничено в возможности двигаться и обороняться. Итогом стал принятый закон, регулирующий натаскивание собак на дичь. Он делает его более гуманным, исключая физический контакт между животными.

Весенняя сессия пошла на пользу также экономике и бизнесу. К примеру, вторая волна амнистии капиталов позволяет задекларировать их с 1 марта этого года по 28 февраля следующего. Тем, кто представит декларации в это время, дадут возможность указать не только счета в иностранных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 г., но и те, которые были закрыты на дату предъявления декларации.

Прошло два года с момента первой амнистии, которой воспользовалось немногим более 7 тысяч налогоплательщиков. Тогда они могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, тем самым избежав налоговых претензий и уголовного преследования.

Также нижней палатой одобрен революционный закон. Он отменяет переход на онлайн-кассы для бизнеса с 1 июля 2018 года. Оказалось, что об этом пока рано говорить. Реформа была обречена на провал и грозила обернуться катастрофой. Предпринимателям дали еще год на подготовку.

В документ были внесены соответствующие поправки, которые к тому же корректируют правила применения контрольно-кассовой техники. Не обязательно выдавать чек покупателю по перевозке пассажиров с использованием турникетов и на борту самолета.

Более прозрачными и понятными для предпринимателей станут проверки бизнеса. В ходе прошедшей сессии принят закон о госконтроле. По мнению экспертов, благодаря проекту, который формирует институт учета и оценки рисков, систему профилактики, направленную на уход от репрессивных мер, давление на бизнес существенно уменьшится.

В документе прописано, что текущие проверки (раз в три года) проводятся на основе ежегодного плана. Его формирование происходит во взаимодействии с органами прокуратуры, которые разрешают внеплановые визиты проверяющих к предпринимателям. Действия "ревизоров" можно будет обжаловать.

Уже под занавес весенней сессии парламентарии приняли закон о повышении ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Он не затронет социально значимые товары, коммуналку и проезд на общественном транспорте, где останется льготная ставка 10%.

Инициатива, считают в Минфине, пополнит казну на 633 млрд руб., которые пойдут на здравоохранение, образование, развитие цифровой экономики и инфраструктуры, а также на введение преференций для бизнеса.

В Госдуме подготовили ответ на американские санкции. В список США попали российские бизнесмены вместе со своими компаниями. На защиту нашей экономики встали депутаты, активно взаимодействуя с экспертным сообществом.

В документе прописано право, которым обладают президент и правительство, вводить те или иные ограничения. Изначально говорилось о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Из перечня убрали лекарственные средства, чтобы граждане не пострадали от принятого закона. Впрочем, он также не наносит никакого вреда экономике страны.

Одним из основных направлений работы Госдумы седьмого созыва остаются международное сотрудничество и развитие межпарламентских контактов. В начале июня парламентариев почти ста стран объединил форум в Москве. Такая форма обсуждения насущных вопросов проводилась с подачи спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина и главы МИД Сергея Лаврова. Данный формат ежегодных встреч поддержал и президент Владимир Путин.

В этом году на форум съехалось около 500 иностранных гостей. Также он заинтересовал 11 международных парламентских организаций. Среди них – ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Парламентская конференция Балтийского моря и другие. Около 80 стран прислали на столичное мероприятие своих депутатов, порядка 20 – председателей парламентов, еще 15 – вице-спикеров. Как подчеркнул во время открытия Володин, главная задача форума – расширить возможности парламентской дипломатии и повысить эффективность межпарламентского взаимодействия. Форум стал базой миротворчества. А количество гостей подтвердило, что ГД РФ пользуется серьезным авторитетом на международной арене.

Весной нижняя палата создала Совет по законотворчеству, который занимается аналитической работой, оценкой актуальных проблем российского законодательства, а также подготовкой предложений по их решению. В нем задействованы эксперты и представители научного сообщества. Они также призваны решать вопросы общего повышения эффективности законотворческого процесса.

И еще одно думское пополнение – рабочая группа по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Она занимается анализом законодательства и выработкой предложений по созданию условий для перевода оборонки на гражданские рельсы.

Незадолго до отпуска парламентарии угодили гостям ЧМ-2018. Они одобрили законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца года. Им могут воспользоваться владельцы Fan ID – паспорта болельщика.







