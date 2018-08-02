Армения рассердила Россию

Внутренние разборки наносят ущерб коллективной безопасности

Москва выражает недовольство тем, что Ереван преследует генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, считая этот шаг ударом по имиджу военной организации.

Договоренность о поставках оружия Армении на $100 млн теперь может быть пересмотрена, сообщает 2 августа "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госструктурах РФ.

Ранее, 31 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал жесткое заявление в адрес руководства Армении, подчеркнув, что действия Еревана расходятся с объявленными намерениями не заниматься преследованием "своих предшественников по политическим мотивам".

Такую реакцию Москвы вызвали начатые новым правительством Никола Пашиняна судебные разбирательства против бывших руководителей республики. Сам Пашинян в 2010 году был посажен в тюрьму за организацию беспорядков. Придя к власти, он потребовал привлечь к ответственности своих политических оппонентов: бывшего президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, которым теперь предъявлены обвинения по статье "Узурпация государственной власти". Кочарян был арестован 27июля, Хачатуров в настоящее время отпущен под залог.

Судебное преследование генсека ОДКБ особенно рассердило Кремль. "Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают", – рассказал изданию источник, близкий к администрации президента России.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в ответ на критику Москвы заявил, что Ереван следит за международными реакциями относительно внутренних процессов, протекающих в стране, и добавил, что они обусловлены "становлением правового государства и независимого правосудия и борьбой с коррупцией".

