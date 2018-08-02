ЧМ-2018 и мосты в Крым и на Сахалин нужны лишь для привлечения внимания, считают на Западе

Наша страна не просто так построила самый длинный в стране мост (и собирается возвести еще один – еще более длинный) и провела лучший чемпионат мира по футболу в истории. Это делается исключительно для того, чтобы пустить всему миру пыль в глаза и выделиться на общем фоне. Такого мнения, похоже, на Западе придерживаются очень многие.



С очередным обличительным заявлением в адрес РФ выступила финляндская газета Kauppalehti. Масштабные проекты Москвы, требующие миллиардных затрат, зачастую оказываются нерентабельными и продиктованы исключительно желанием привлечь к себе побольше внимания, говорится в опубликованном в издании материале.

Олимпиада в Сочи в 2014 г., недавний чемпионат мира по футболу, а также ускоренное возведение моста через Керченский пролив и планы соединить Сахалин с материковой частью России вряд ли можно оправдать с экономической точки зрения, поскольку все это требует гигантских затрат. Поэтому в данных проектах соединяются "элементы логистики, стратегии и геополитики".

Особенно сильный акцент на геополитику европейские журналисты усмотрели в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив. Он был построен в срочном порядке на фоне украинского кризиса и обошелся России в сумму €3 миллиарда. Тем самым Кремль хотел еще раз подчеркнуть обоснованность своих претензий на Крым.

Следующим масштабным проектом станет мост между материковой частью России и островом Сахалин. Как вариант – подводный тоннель. Бюджет этого проекта оценивается в сумму €3,5 млрд, однако решение сопутствующих логистических вопросов поднимет общую стоимость почти до €10 миллиардов.

Kauppalehti ссылается на мнение экспертов, которые говорят, что при столь высокой стоимости проекта (и дорогом обслуживании моста в процессе эксплуатации) данная идея является "экономически нерентабельной". С Сахалином у России нет и не будет такого грузопассажирского оборота, который позволял бы рассчитывать на то, что этот транспортный переход когда-нибудь окупится.

Издание напоминает, что Россия предложила Японии частично профинансировать строительство моста или тоннеля от Хоккайдо до Сахалина, что связало бы материковую Россию и Японию сухопутным переходом. В этом случае проект моста на Сахалин имел бы смысл. Но официальный Токио эта идея не очень вдохновила, поскольку Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор из-за спора о принадлежности южных Курильских островов.

Высшее руководство РФ обосновывает стремление строительства моста на Сахалин необходимостью "территориальной целостности" страны. Это придает мегазатратным российским проектам последних лет психологический и пропагандистский аспекты.

"В России иногда возникают мысли о том, что распад Советского Союза был лишь историческим переходным этапом перед неминуемым крушением великодержавной России. Для предотвращения этого правительство России пытается склеить осколки мощного государства, занимаясь строительством мостов", – заключает издание (перевод текста на русский язык предоставлен "ИноTV").

Впервые о строительстве автомобильно-железнодорожной магистрали между российским и японским островами заговорили в сентябре 2017 г. в ходе сессии Восточного экономического форума. Российская сторона уже выполнила предварительное технико-экономическое обоснование. С учетом предварительных работ строительство моста может занять от трех до пяти лет. Предполагается, что проект могут реализовать в первой половине следующего десятилетия. Общая стоимость работ в ценах базового 2013 г. составит около 1 трлн рублей. Эту сумму две страны, как ожидается, разделят поровну между собой.