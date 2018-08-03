Президент США тронулся умом, и в его окружении это не скрывают

Американский лидер страдает от помутнения рассудка. Это настолько очевидно всем, кто близко имел с ним дело, что скрывать правду уже невозможно. Доводы в пользу помешательства Дональда Трампа приводит в своей книге бывшая помощница президента США Омароса Манигол-Ньюман.



Книга появится на прилавках американских магазинов в августе. Выдержки из издания "Помешанный: рассказ инсайдера Белого дома Трампа" опубликовал на своих страницах британский таблоид Daily Mail. В своем творении Манигол-Ньюман рассказывает об ухудшении умственного состояния американского президента.

По словам экс-сотрудницы президентской администрации, она не на шутку испугалась, когда осознала, что у Трампа поехала крыша. Манигол-Ньюман рассказывает о случае, когда явные признаки "помешательства" были замечены ею впервые. Инцидент произошел во время интервью президента США журналисту NBC Лестеру Холту в мае 2017 года.

"Во время просмотра интервью я поняла, что в мозгу Дональда происходит что-то реальное и серьезное. Помутнение его рассудка нельзя отрицать", – пишет бывшая ассистентка главы государства. По ее словам, Трамп бредил, его высказывания противоречили друг другу.

К примеру, глава Белого дома заявил о том, что экс-директор ФБР Джеймс Коми был уволен на основе рекомендаций заместителя генерального прокурора США Рода Розенштайна. Однако это в корне противоречило тому, что Трамп ранее говорил по этому вопросу, и официальной линии президентской администрации. До интервью представители Белого дома заявляли, что причиной увольнения Коми стали рекомендации Министерства юстиции США.

Daily Mail называет книгу "взрывоопасной" и утверждает, что в ней содержится страшный компромат на американского лидера. Однако приведенные в материале примеры едва ли способны убедить кого-нибудь в справедливости выводов Манигол-Ньюман. Трампу не очень хорошо даются тонкости закулисной политической игры, ему тяжело придерживаться дипломатичности и поддерживать на публике сочиненную помощниками легенду. Однако все это едва ли можно признать надежными доказательствами его слабоумия.

Омароса Манигол-Ньюман работала одной из помощниц президента США с января по декабрь 2017 года. До этого она была участницей телевизионного реалити-шоу Дональда Трампа "Подмастерье".

В поле зрения американских СМИ в последнее время начинающая писательница попала не только из-за скорого выхода в свет "разоблачительной" книги. На прошлой неделе она дала показания следователям по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, над которым в настоящее время идет судебный процесс.

Трампа уличают в безумии уже не в первый раз. В прошлом году коллектив ученых из Йельского университета опубликовал книгу о психических отклонениях хозяина Белого дома, признав его самым опасным сумасшедшим в мире. Авторы труда под названием "Опасный случай Дональда Трампа" подверглись порицанию со стороны профессионального сообщества. Дело в том, что оценочные мнения даже именитых психиатров, сделанные без контакта с больным и без его согласия, являются сомнительными с точки зрения достоверности и этических норм.