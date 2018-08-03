Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Команда Трампа признала его сумасшедшим

Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Contreras
Президент США тронулся умом, и в его окружении это не скрывают

Американский лидер страдает от помутнения рассудка. Это настолько очевидно всем, кто близко имел с ним дело, что скрывать правду уже невозможно. Доводы в пользу помешательства Дональда Трампа приводит в своей книге бывшая помощница президента США Омароса Манигол-Ньюман.

Книга появится на прилавках американских магазинов в августе. Выдержки из издания "Помешанный: рассказ инсайдера Белого дома Трампа" опубликовал на своих страницах британский таблоид Daily Mail. В своем творении Манигол-Ньюман рассказывает об ухудшении умственного состояния американского президента.

По теме

По словам экс-сотрудницы президентской администрации, она не на шутку испугалась, когда осознала, что у Трампа поехала крыша. Манигол-Ньюман рассказывает о случае, когда явные признаки "помешательства" были замечены ею впервые. Инцидент произошел во время интервью президента США журналисту NBC Лестеру Холту в мае 2017 года.

"Во время просмотра интервью я поняла, что в мозгу Дональда происходит что-то реальное и серьезное. Помутнение его рассудка нельзя отрицать", – пишет бывшая ассистентка главы государства. По ее словам, Трамп бредил, его высказывания противоречили друг другу.

К примеру, глава Белого дома заявил о том, что экс-директор ФБР Джеймс Коми был уволен на основе рекомендаций заместителя генерального прокурора США Рода Розенштайна. Однако это в корне противоречило тому, что Трамп ранее говорил по этому вопросу, и официальной линии президентской администрации. До интервью представители Белого дома заявляли, что причиной увольнения Коми стали рекомендации Министерства юстиции США.

Daily Mail называет книгу "взрывоопасной" и утверждает, что в ней содержится страшный компромат на американского лидера. Однако приведенные в материале примеры едва ли способны убедить кого-нибудь в справедливости выводов Манигол-Ньюман. Трампу не очень хорошо даются тонкости закулисной политической игры, ему тяжело придерживаться дипломатичности и поддерживать на публике сочиненную помощниками легенду. Однако все это едва ли можно признать надежными доказательствами его слабоумия.

Омароса Манигол-Ньюман работала одной из помощниц президента США с января по декабрь 2017 года. До этого она была участницей телевизионного реалити-шоу Дональда Трампа "Подмастерье".

В поле зрения американских СМИ в последнее время начинающая писательница попала не только из-за скорого выхода в свет "разоблачительной" книги. На прошлой неделе она дала показания следователям по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, над которым в настоящее время идет судебный процесс.

Трампа уличают в безумии уже не в первый раз. В прошлом году коллектив ученых из Йельского университета опубликовал книгу о психических отклонениях хозяина Белого дома, признав его самым опасным сумасшедшим в мире. Авторы труда под названием "Опасный случай Дональда Трампа" подверглись порицанию со стороны профессионального сообщества. Дело в том, что оценочные мнения даже именитых психиатров, сделанные без контакта с больным и без его согласия, являются сомнительными с точки зрения достоверности и этических норм.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Новые санкции сокрушат Россию

Американские сенаторы разразились угрозами в адрес российского суверенного долга

Рвущихся в НАТО украинцев взбесили венгры

Незалежная не может смириться, что ее не видят в альянсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей