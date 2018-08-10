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Афины отзывают посла из России

Фото: pixabay.com
Трения между странами усиливаются

Греческий посол Андреас Фриганас покинет Москву, передают "РИА Новости", ссылаясь на источник в правительстве. 

"Такое решение принято. Решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас", – заявил информатор.

Отозванный дипломат прибудет в Афины в самое ближайшее время. Его сменит другой. Правда, когда именно он займет свое место в Москве, не сказано.

МИД Греции пока не дал официальных комментариев. 

Данная отправка приходится на момент не самых теплых российско-греческих отношений – после обмена дипломатами. Древняя Эллада попрощалась с двумя российскими послами, еще двум запретила въезд. РФ ответила зеркально 

Оксана ПОДТУРКИНА
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