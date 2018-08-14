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Лукашенко обиделся на равнодушие к нему подчиненных

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батька готов разогнать свой кабмин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебской области жестко раскритиковал свое собственное правительство. 

Глава республики считает, что единственной причиной невыполнения его заданий кабмином является "пофигическое отношение правительства к поручениям президента".

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Лукашенко потребовал уже на этой неделе внести предложения по замене руководства правительства. "Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!" – приводит слова президента агентство БЕЛТА.

Гнев президента вызвал и тот факт, что поставленные стратегические цели достигаются лишь в ручном режиме, "А системные точки роста, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху, не определены либо неэффективны", – отмечает агентство. 

Лукашенко подчеркнул, что недопустимо выплачивать зарплату на предприятиях с задержками и заявил, что именно такая порочная практика заставляет белорусов уезжать из страны. Президент потребовал от подчиненных конкретного ответа на вопрос, о том, почему не были выполнены его поручения, а не зарисовок "радужных картин до 2025 и 2035 годов".


Валентина МАЙОРОВА
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