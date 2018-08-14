Батька готов разогнать свой кабмин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Витебской области жестко раскритиковал свое собственное правительство.

Глава республики считает, что единственной причиной невыполнения его заданий кабмином является "пофигическое отношение правительства к поручениям президента".

Лукашенко потребовал уже на этой неделе внести предложения по замене руководства правительства. "Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!" – приводит слова президента агентство БЕЛТА.

Гнев президента вызвал и тот факт, что поставленные стратегические цели достигаются лишь в ручном режиме, "А системные точки роста, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху, не определены либо неэффективны", – отмечает агентство.

Лукашенко подчеркнул, что недопустимо выплачивать зарплату на предприятиях с задержками и заявил, что именно такая порочная практика заставляет белорусов уезжать из страны. Президент потребовал от подчиненных конкретного ответа на вопрос, о том, почему не были выполнены его поручения, а не зарисовок "радужных картин до 2025 и 2035 годов".



