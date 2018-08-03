Белоруссия присоединится к России

Если с Лукашенко что-нибудь случится, Республика захочет примкнуть к "старшему брату"

Появившиеся в российских и украинских СМИ слухи о тяжелой болезни белорусского лидера (ему приписали ишемический инсульт и госпитализацию) подняли вопрос о том, кто займет место бессменного президента страны, если с ним все же что-то произойдет.



В Белоруссии мало кто сомневается в том, что даже если Лукашенко в самом деле окажется серьезно болен, этот факт будет скрываться до последнего, отмечает белорусский журналист Игорь Ильяш в материале для украинского издания "Левый берег". По его словам, политический режим Батьки "во многом строится на образе жесткого и справедливого лидера из народа, на бесконечной эксплуатации темы патернализма и культа сильной власти".

Этот "жесткий лидер" отчитывает министров как провинившихся школьников и всеми силами создает представление о том, что он единственный источник власти в стране. Такой имидж строится на силе, в том числе физической. Лукашенко ведет подчеркнуто здоровый образ жизни, копает картошку и играет в хоккей. Любые, даже самые безобидные физические недостатки 63-летнего главы государства тщательно скрываются. Известно, что тексты его выступлений в последний годы печатают очень крупным шрифтом, чтобы во время совещаний президенту не приходилось пользоваться очками.

Утку о пошатнувшемся здоровье Лукашенко "Левый берег" связывает с инициированным из Кремля нагнетанием атмосферы вокруг президента Белоруссии. Сообщение об инсульте "вполне можно считать частью кремлевской игры на нервах Лукашенко… а также своеобразным тестом на реакцию общества и чиновников", отмечает Ильяш.

На Украине и в Белоруссии между тем уже начали рассуждать, кто может заменить президента на высшем посту. По закону в случае недееспособности главы государства его обязанности будет исполнять премьер-министр – до вступления в должность нового главы государства. Последние четыре года в Белоруссии премьерский пост занимает Андрей Кобяков. Но за ним закрепился имидж молчаливого и бесцветного чиновника, от которого ничего не зависит. Он лишь послушно выполняет указания Лукашенко.

По всем внешним признакам Кобяков вполне устроил бы РФ в качестве нового главы Белоруссии, утверждает Ильяш: в этом случае Минск полностью попал бы под влияние Москвы, а в перспективе Белоруссия вполне могла бы стать частью России. Но еще вероятнее такой сценарий осуществится, если преемником нынешнего президента станет его сын, 42-летний Виктор Лукашенко.

Формально он член Совбеза и помощник президента по национальной безопасности, неофициально – является куратором всех белорусских спецслужб. Он дружен с видными российскими чиновниками и часто ездит в РФ. "В целом немногочисленные появления Виктора Лукашенко в публичном пространстве создали ему репутацию человека пророссийской ориентации. Такая же репутация прочно закрепилась за руководителями спецслужб и их ведомствами, где крайне высоко влияние старшего сына президента", – отмечается в публикации.

Помешать полной интеграции с РФ Белоруссии может нынешний глава МИД Владимир Макей, которого считают западником. Но он находится в меньшинстве и едва ли его можно считать реальным кандидатом в преемники.

"Горькая правда для белорусов заключается в том, что внезапное исчезновение Лукашенко в данный момент приведет к дестабилизации ситуации внутри страны и существенному увеличению рисков для суверенитета Беларуси. К сожалению, это практически неизбежно для любого авторитарного государства, которым много лет безраздельно управлял один человек", – пишет Ильяш.

На свободных выборах после Лукашенко победить будет непросто ни представителям оппозиции (она разобщена), ни членам номенклатуры (остальные чиновники сильно уступают в популярности Лукашенко). "Левый берег" предсказывает вмешательство Москвы в ход политического процесса, ведь РФ якобы не захочет допустить победу демократической оппозиции и сделает президентом своего ставленника при помощи "российских штыков".