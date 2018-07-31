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Лукашенко внезапно появился после "инсульта"

Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by
Батька бодр, энергичен и обсуждает коров, зерно и дороги

Не успели средства массовой информации приписать президенту Белоруссии тяжелый недуг, как он тут же объявился на публике живым и здоровым. Судя по протокольной фотосъемке, Александр Лукашенко чувствует себя превосходно, он полон сил и энергии.

Государственное информационное агентство БелТА сообщило со ссылкой на пресс-службу главы государства, что Лукашенко днем 31 июля провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Президент заслушал доклад об уборочной кампании в столичном регионе, развитии мясо-молочного комплекса и дорожного строительства.

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Встреча с Исаченко стала первым для руководителя республики появлением на публике за последние несколько дней. Накануне различные издания со ссылкой на политический Telegram-канал "Незыгарь" и украинское издание "Деловая столица" сообщили о том, что Батьку сразил инсульт. Его госпитализировали. По этой причине президент страны отменил поездку в Гомель. Там его уже ждало руководство местной администрации, охрана, журналисты, но в последний момент им сказали, что президент не приедет.

До этого ходили слухи о том, что Лукашено испытывает большие проблемы со здоровьем. В последнее время он "много спит, безмерно ест и работает 4-5 часов в день". Это связывали с обострением выявленного у главы государства сахарного диабета.

В окружении президента республики все домыслы насчет тяжелых болезней у первого лица опровергают и называют бредом. "Прокомментирую эту информацию одним словом: "Ерунда". Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: "Не дождетесь!" – приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря президента страны Натальи Эйсмонт.

В президентской администрации указали на то, что на прошлой неделе у Лукашенко был насыщенный график и ему просто некогда было валяться с болячками. Так, 26 июля белорусский лидер провел совещание по вопросам госслужбы, а два дня спустя поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Кадры этой встречи демонстрировало белорусское телевидение.

Лукашенко известен как поборник правильного питания и здорового образа жизни. Он занимается спортом и принимает алкоголь в минимальных дозах. Ранее никаких подозрений по поводу его якобы плохого самочувствия ни у кого не возникало. 

Андрей ФИЛАТОВ
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