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До парада не дойдет: украинцы снова опозорились

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Gusev
Пока танки возят на "КрАЗах"

Целых два инцидента произошли на одной из центральных улиц Киева: по дороге на репетицию парада заглох танк, а еще один столкнулся с военным грузовиком.

На перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола бронированная машина просто остановилась посреди дороги, сообщает "112.ua". Очевидцы рассказали, что танк простоял около двух часов и немного дымил. Затем к месту происшествия подъехал грузовик "КрАЗ" и увез обездвиженную бронетехнику.

Военный парад должен пройти 24 августа в Киеве в честь Дня независимости. Однако украинские военные уже отличились при подготовке к нему. В субботу, 18 августа, зенитный ракетный комплекс "Бук", ехавший с вечерней репетиции парада, врезался в здание киевского бизнес-центра.

Планируется, что в торжественном параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Присутствовать на нем будут представители 15 стран, в основном состоящих в блоке НАТО.

Валентина МАЙОРОВА
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