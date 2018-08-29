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На Западе нашли три причины любить Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Необычайная популярность российского лидера среди иностранцев заинтересовала экспертов

"Мужественный консерватор" – так охарактеризовал президента России Владимира Путина австрийский публицист Роберт Мисик. По его мнению, в этих чертах и кроется причина хорошего отношения к Путину как среди населения РФ, так и во всем мире.

Парадокс, но Путина любят все – и ультраправая Австрийская партия свободы, и немецкая Левая партия, и даже американские республиканцы относятся к нему с уважением. А все потому, что глава Кремля – "автократ", который наводит порядок "вопреки хаотичному миру" и при этом сохраняет человечность, говорится в статье издания Der Standart.

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Во-первых, Путин – сторонник традиционных семейных ценностей и убеждения, что мужчина должен быть мужественным. Во-вторых, он не боится критиковать "мейнстримовские" движения, которые связаны с какой-либо гегемонией, будь то власть НАТО, давление Уолл-стрит или права сексуальных меньшинств.

В-третьих, многим импонирует чувство юмора российского лидера: он может съязвить в диалоге с оппонентом или высказаться о себе с самоиронией. Такое сочетание автократии с простыми человеческими качествами на Западе воспринимают как нечто удивительное в хорошем смысле этого слова. Поэтому Путин так популярен в мире, делает вывод автор.

Вера СВЕТЛОВА
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