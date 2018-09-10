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Володин приветствовал новых депутатов Госдумы

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Победители выборов 9 сентября приступят к работе в ближайшее время

Состав нижней палаты парламента РФ в эту осеннюю сессию обновят семь депутатов. Их имена стали известны по итогам единого дня голосования, состоявшегося в воскресенье, 9 сентября. С приветственным словом к ним уже обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Хочу поздравить наших будущих коллег, избиравшихся в семи одномандатных округах и получивших поддержку своих избирателей", – сказал он, отметив, что свою работу в ГД они смогут начать после официального объявления Центризбиркомом итогов выборов.

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Среди тех, кто может принимать поздравления, оказались:

 – Ольга Алимова (КПРФ) от Саратовского одномандатного избирательного округа №163, Саратовская область;

– Сергей Веремеенко ("Единая Россия") от Заволжского одномандатного избирательного округа №180, Тверская область;

– Андрей Кузьмин (ЛДПР) от Амурского одномандатного избирательного округа №71, Амурская область;

– Евгений Примаков ("Единая Россия") от Балашовского одномандатного избирательного округа №165, Саратовская область;

– Дмитрий Сватковский ("Единая Россия") от Нижегородского одномандатного избирательного округа №129, Нижегородская область;

– Александр Хинштейн ("Единая Россия") от Самарского одномандатного избирательного округа №158, Самарская область;

– Александр Ярошук ("Единая Россия") от Центрального одномандатного избирательного округа №98, Калининградская область.

Как отметил спикер, избранные депутаты "представляют разные политические партии, но объединяет их одно – интересы избирателей и нашей страны":

"На каждый мандат депутата ГД претендовали пять и более кандидатов. Победителей определили избиратели: выбрали тех, кто больше работал в округе, встречался с гражданами, вникал в проблемы людей и находил необходимые решения", – подчеркнул Володин.

Окончательные итоги голосования будут объявлены в пятницу, 14 сентября.

Николай ВИКТОРОВ
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