В Госдуме пройдут парламентские слушания по образованию

Проблемы в сфере обучения и преподавания обсудят широким кругом законодателей, представителей власти и экспертов

Госдума проведет большие парламентские слушания о проблемах в сфере образования. С такой инициативой выступил глава нижней палаты Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания ГД в четверг, 20 сентября, представитель фракции КПРФ, зампредседателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин внес предложение дополнить национальный проект "Образование" федеральными проектами, направленными на повышение роли и статуса педагога, укрепления здоровья детей и прочего.

"Вопросы, которые поднял Олег Николаевич (Смолин), очень важные, актуальные", – согласился спикер и выдвинул предложение обсудить их более широко. "Давайте с вами по этим вопросам договоримся. Учитывая их актуальность и важность, проведем большие парламентские слушания", – сказал Володин и поручил первому зампредседателя ГД Ивану Мельникову подготовить обсуждение этих тем расширенным составом. "Правильно было бы перевести их из плоскости постановки вопроса в плоскость решения", – подчеркнул спикер.

В августе по инициативе Володина в ГД состоялись большие общественно-парламентские слушания по модернизации пенсионного законодательства.